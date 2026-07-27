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27 de julio de 2026 - 20:02
Deportes.

Judo jujeño en lo más alto: cuatro medallas en Córdoba y una ilusión internacional

Nicol Trujillo, Luis Urquizo y Leo Millán subieron al podio durante el Campeonato Centro República. Además, Urquizo representó al país en Perú.

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Cuatro medallas para la delegación de Jujuy

Nicol Trujillo alcanzó el segundo puesto en su categoría y se quedó con una medalla de plata. Por su parte, Luis Urquizo finalizó en la tercera posición, resultado que le permitió subir al podio y obtener la presea de bronce.

Uno de los grandes protagonistas de la competencia fue Leo Millán, quien participó en dos categorías. El judoca jujeño consiguió un segundo puesto en una de ellas y se consagró campeón en la restante, sumando una medalla de plata y otra de oro.

De esta manera, la actuación provincial concluyó con un total de cuatro preseas: una medalla de oro, dos de plata y una de bronce.

Luis Urquizo en el Nacional y luego en Perú

Además de su participación en Córdoba, Luis Urquizo integró la Selección Argentina de Judo que compitió en el Campeonato Sudamericano realizado en Perú.

El deportista jujeño aguarda actualmente la publicación del boletín oficial con los resultados definitivos y la correspondiente clasificación. De confirmarse su posición, podría conseguir un lugar en el próximo Campeonato Panamericano, previsto en Cancún, México.

La posible clasificación representa una nueva oportunidad para que un judoca de Jujuy compita en uno de los principales certámenes del continente y continúe sumando experiencia internacional.

Un presente alentador para el judo jujeño

La participación en Córdoba y la convocatoria de Urquizo a la Selección Argentina confirman el buen momento que atraviesa el judo provincial. Los podios obtenidos permiten fortalecer el trabajo de formación y proyectar nuevos objetivos para las próximas competencias.

Mientras se espera la confirmación oficial sobre la clasificación al Panamericano de Cancún, los deportistas jujeños continuarán con su preparación para representar a la provincia y al país en futuros desafíos.

Los resultados de los jujeños

  • Nicol Trujillo: segundo puesto y medalla de plata.
  • Luis Urquizo: tercer puesto y medalla de bronce.
  • Leo Millán: segundo puesto y medalla de plata.
  • Leo Millán: primer puesto y medalla de oro.
  • Luis Urquizo: participación con la Selección Argentina en Perú.

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