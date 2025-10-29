miércoles 29 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2025 - 21:13
San Juan.

Jujeños se destacaron en el Torneo Nacional Clausura de Judo

Un grupo de jujeños participaron con éxito en el Torneo Nacional Clausura de Judo disputado en San Juan.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujeños sedestacaron en el Torneo Nacional Clausura de Judo

Jujeños se destacaron en el Torneo Nacional Clausura de Judo

Cuatro jujeños representando al club Atlético Independiente, fueron parte del Torneo Nacional Clausura de Judo que se realizó en la provincia de San Juan. La participación de los atletas en el evento nacional fue satisfactoria con varios podios incluidos.

Lee además
mas de 1500 yudocas en el campeonato nacional de judo en jujuy
Deportes.

Más de 1500 yudocas en el Campeonato Nacional de Judo en Jujuy
La AFA oficializó los nuevos valores para todas las categorías.
Fútbol argentino

AFA confirmó los nuevos valores de las entradas para los partidos de todas las categorías

Los resultados de los jujeños

Lograron subirse al podio en tres ocasiones disputando cinco finales. Gastón Aguirre se quedó con la medalla de Plata en la categoría Novicios hasta 66 kilos; Mari de Oliveira fue tercera en Graduado hasta 63 kg y Araceli Cuevas consiguió la medalla en Graduado hasta 52 kg y tuvo una destacada participación en Sub-21 hasta 52 kg. Ignacio Silisque disputó la medalla de bronce en Graduados hasta 60 kilos, pero no pudo quedarse con la presea.

¿Qué es el judo?

Es un arte marcial japonesa que se centra en los derribos y las técnicas de agarre para someter a los adversarios, haciendo hincapié en la forma física, la disciplina mental y la deportividad. Jigoro Kano lo inventó en Japón en 1882 como una forma segura y eficaz de educación física y defensa personal que se basa en los principios de máxima eficacia y beneficio mutuo.

¿Cuáles son las reglas del judo?

La puntuación en judo se obtiene por derribos, agarrones y sumisiones. El objetivo es derribar al adversario con fuerza o sujetarlo durante un tiempo determinado. Las competiciones se dividen en categorías de peso, con el objetivo de garantizar que los oponentes estén igualados en tamaño y fuerza.

Los combates de judo masculinos duran cuatro minutos en las rondas clasificatorias y cinco minutos en las semifinales y finales. En categoría femenina, los combates duran cuatro minutos en todas las rondas. Sin embargo, si un combate termina en empate, puede prolongarse durante un periodo adicional de Golden Score, en el que el primer competidor que consiga un punto o reciba una penalización pierde el combate.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Más de 1500 yudocas en el Campeonato Nacional de Judo en Jujuy

AFA confirmó los nuevos valores de las entradas para los partidos de todas las categorías

Dos árbitros argentinos candidatos al mejor del mundo: quiénes son

Racing vs Flamengo juegan por un lugar en la final de la Copa Libertadores: hora y por dónde verlo

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Lo que se lee ahora
La AFA oficializó los nuevos valores para todas las categorías.
Fútbol argentino

AFA confirmó los nuevos valores de las entradas para los partidos de todas las categorías

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Cementerio del Salvador (Imagen generada con IA) video
¡Imperdible!

Realizarán la ruta de los fantasmas, leyendas y secretos de Jujuy

El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos de Jujuy: cuándo cobran los estatales el sueldo en noviembre 2025

Polémica en Jujuy por un maniquí colgado en un local con un mensaje ofensivo.
Comercio.

Un local exhibió una figura de mujer colgada y generó repudio en Jujuy

Cuándo cobran los policías: cronograma de pagos en Jujuy.
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los policías en noviembre 2025

Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Madryn video
Reducido.

AFA confirmó el árbitro para Deportivo Madryn vs Gimnasia de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel