Jujeños se destacaron en el Torneo Nacional Clausura de Judo

Cuatro jujeños representando al club Atlético Independiente, fueron parte del Torneo Nacional Clausura de Judo que se realizó en la provincia de San Juan. La participación de los atletas en el evento nacional fue satisfactoria con varios podios incluidos.

Los resultados de los jujeños Lograron subirse al podio en tres ocasiones disputando cinco finales. Gastón Aguirre se quedó con la medalla de Plata en la categoría Novicios hasta 66 kilos; Mari de Oliveira fue tercera en Graduado hasta 63 kg y Araceli Cuevas consiguió la medalla en Graduado hasta 52 kg y tuvo una destacada participación en Sub-21 hasta 52 kg. Ignacio Silisque disputó la medalla de bronce en Graduados hasta 60 kilos, pero no pudo quedarse con la presea.

¿Qué es el judo? Es un arte marcial japonesa que se centra en los derribos y las técnicas de agarre para someter a los adversarios, haciendo hincapié en la forma física, la disciplina mental y la deportividad. Jigoro Kano lo inventó en Japón en 1882 como una forma segura y eficaz de educación física y defensa personal que se basa en los principios de máxima eficacia y beneficio mutuo.

¿Cuáles son las reglas del judo? La puntuación en judo se obtiene por derribos, agarrones y sumisiones. El objetivo es derribar al adversario con fuerza o sujetarlo durante un tiempo determinado. Las competiciones se dividen en categorías de peso, con el objetivo de garantizar que los oponentes estén igualados en tamaño y fuerza.

Los combates de judo masculinos duran cuatro minutos en las rondas clasificatorias y cinco minutos en las semifinales y finales. En categoría femenina, los combates duran cuatro minutos en todas las rondas. Sin embargo, si un combate termina en empate, puede prolongarse durante un periodo adicional de Golden Score, en el que el primer competidor que consiga un punto o reciba una penalización pierde el combate.

