Juicio a L-Gante: hoy darán el veredicto y podría tener hasta 8 años de prisión

Por su lado, Luciano Locatelli, representante legal del cantante, aseguró que no está seguro de lo que sucederá durante la audiencia, aunque estima que “la privación ilegítima de la libertad no puede prosperar”.

Las últimas palabras de L-Gante antes del veredicto

“Soy inocente y hoy estoy en esta sala de juicio porque no quise poner dinero. Salvo el señor fiscal, que me parece una persona honorable, que hace bien su trabajo y nos ha dado un discurso conmovedor, el resto (por los representantes de la querella) tiene una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso”, aseguró L-Gante cuando le dieron la oportunidad de decir sus últimas palabras.

“No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia”, añadió.

Los hechos que podrían llevar a la cárcel a L-Gante

A L-Gante se le imputan varios delitos en tres incidentes que fueron llevados ante la Justicia. Uno de ellos sucedió en 2021, durante una peregrinación a Luján, donde el cantante fue acusado de haber golpeado el vehículo de una conductora tras una disputa vial.

El segundo incidente tuvo lugar en General Rodríguez, en el antiguo barrio del músico, cuando, de acuerdo con el denunciante, este lo intimidó con un arma. El tercer episodio ocurrió en mayo de 2023, durante la madrugada, cuando presuntamente retuvo a dos personas en contra de su voluntad, amenazándolas de muerte también con un arma.

Durante las distintas audiencias, varios testigos ofrecieron relatos diversos sobre los tres eventos. La acusación más grave que enfrenta es la de privación ilegal de la libertad, delito por el cual Torres y Rosa Catalina Passi lo denunciaron ante las autoridades.

En su testimonio, declararon que Valenzuela los retuvo contra su voluntad tras amenazarlos luego de una confrontación afuera de un club nocturno en General Rodríguez. Aunque Torres sostuvo su versión en el juicio, afirmando incluso que el cantante lo intimidó a él y a su familia con un arma, Passi moderó su relato y no pudo confirmar que Valenzuela estuviera armado ese día.

No obstante, dos testigos adicionales complicaron la situación del cantante. Uno de ellos fue Emanuel de Marco, amigo y presunto chofer de L-Gante, actualmente detenido bajo la acusación de “privación ilegítima de la libertad.” Se le imputa haber acompañado al artista en su camioneta el día del incidente y afirmó que Valenzuela portaba un arma.

Otro testigo en su contra fue un oficial de policía que lo vio aquella madrugada, en el momento en que supuestamente transportaba a Torres y Passi en su vehículo sin su consentimiento.

Qué declaró L-Gante ante el tribunal

“Yo estaba en la Bresh y sabía que otros amigos estaban en un boliche de General Rodríguez trabajando. Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad”, indicó respecto a la noche en la que lo acusan de haber secuestrado y amenazado a dos personas.

En ese marco, narró: “Me dijeron que los Torres estaban todos borrachos. Él le dijo a mis amigos que era el delegado del barrio y estaba encargado de dar habilitaciones en boliches, mientras mis amigos estaban trabajando”.

Siguiendo con esa serie de eventos, el músico relató que se enteró del enfrentamiento mientras se desplazaba desde General Rodríguez hacia Palermo. “A la persona que me contó, le dije que lo iba a llamar a Torres, que me llevaba re bien. Lo llamé y me hablaba de una forma que no entendía, estaba borracho. Ahí le dije que iba para Rodríguez y hablábamos bien”.

“Llegando a Rodríguez vi que muchos patrulleros encaraban para el barrio. Vi que estaban mis amigos afuera mirando para la casa de los Torres, que viven en frente de mi casa. Pensé que lo mejor era ir para ahí, donde estaban su mujer y todos sus hijos”, contó.

Sobre el momento en que llegó, relató: “Yo en el auto iba manejando y bajé la ventanilla del copiloto. Los torres se peleaban por ver quién hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. ´Te acompaño´, me dijo”.

En esa línea, sumó: “Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos”.

“Cuando fuimos a buscar a Rosa, ahí sí pasé por casa. Estaba lleno de policías y yo ya estaba con ella y Gastón en el auto. Me bajé y hasta tuve que cerrarle la puerta a un patrullero porque no pasaba. Yo digo: ¿Si Torres y Rosa estaban secuestrados, no le hubieran avisado a la policía?”, señaló.