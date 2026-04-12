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12 de abril de 2026 - 11:09
Salud.

Jujuy registra 49 casos de chikungunya y monitorean otros 17 sospechosos

En su mayoría, los pacientes infectados con chikungunya presentan síntomas leves a moderados y evolución favorable.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Chikungunya.

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Desde la Dirección General de Epidemiología informaron que en las últimas horas se sumaron 12 nuevos casos, distribuidos principalmente en Aguas Calientes (7), Caimancito (2), San Pedro de Jujuy (2) y San Salvador de Jujuy (1).

De esta manera, la situación epidemiológica actual queda conformada por:

  • Aguas Calientes: 29 casos
  • San Pedro: 6 casos
  • Caimancito: 5 casos
  • Perico: 4 casos
  • San Salvador de Jujuy: 3 casos
  • Libertador General San Martín: 1 caso
  • Yuto: 1 caso

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El descacharrado es clave para evitar la propagaci&oacute;n del dengue y chikungunya.

El descacharrado es clave para evitar la propagación del dengue y chikungunya.

Además, un paciente pediátrico debió ser internado recientemente, aunque se encuentra estable y bajo seguimiento médico.

Las autoridades recordaron que enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya se previenen eliminando criaderos de mosquitos. Es fundamental evitar la acumulación de agua en recipientes, mantener limpios patios y desagües, y utilizar repelente.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza y fuertes dolores articulares. Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o realizar una consulta virtual.

En paralelo, la provincia mantiene vigilancia activa sobre virus respiratorios, con predominio de Influenza A, especialmente la cepa H3N2, y algunos casos de COVID-19. Hasta el momento no se registran casos de virus sincicial respiratorio.

Síntomas y señales para la consulta

En la provincia, la mayoría de las personas presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Ante estos síntomas, es importante consultar de inmediato. En el sistema público, se puede acudir al CAPS, Nodo u hospital más cercano o realizar una consulta virtual todos los días de 8 a 20 horas en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.

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