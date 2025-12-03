miércoles 03 de diciembre de 2025

3 de diciembre de 2025 - 21:30
Solidaridad.

Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre": cuándo, dónde y todos los detalles

Desde el Centro Regional de Hemoterapia destacaron la importancia de fortalecer la donación voluntaria y recordaron que “donar sangre salva vidas”.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

En diálogo con Canal 4, Ivonne Ruiz Huidobro, referente del Centro Regional de Hemoterapia, expresó su alegría por la iniciativa: “Contentos de poder realizar y organizar este gran operativo, que se va a hacer en el marco de un evento que se hace en 19 países en forma simultánea.”

Ruiz Huidobro destacó que se trata de la quinta edición de esta jornada continental y remarcó la importancia del trabajo sostenido durante todo el año: “Trabajamos durante todo el año fortaleciendo esta cultura de la donación de sangre que ya está instalada en nuestra provincia. Buscamos siempre las estrategias para seguir consolidando la donación de sangre voluntaria en la provincia, en el país y en los 19 países donde se realiza este evento.”

“Va a ser una linda jornada, a partir de las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde”, adelantó.

image
Operativo "tu Sangre, mi sangre".

Operativo "tu Sangre, mi sangre".

¿Cómo evolucionó la donación en Jujuy?

La referente explicó que, más allá de los operativos especiales, el desafío es constante: “Lo que aumenta siempre es la demanda de transfusiones. Nosotros seguimos buscando la donación voluntaria, no tanto aumentar el número.”

Respecto a la participación ciudadana, señaló: “El número de donantes aumenta un poquito cada año, aunque cuesta más después de la pandemia. Hay una sociedad diferente, un poquito más individualista.”

Añadió además: “Los dispositivos, el celular, las tablets, rompen vínculos. Aun así, los jujeños somos una comunidad solidaria.”

¿Por qué es importante donar sangre?

“La donación de sangre es un acto saludable, seguro y necesario. Donar sangre salva vidas. Súmense a las campañas. No solo donar, también informarse para que en su próxima visita puedan hacerlo", finalizó.

