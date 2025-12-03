Jujuy se suma al operativo "Mi sangre, tu sangre": cuándo, dónde y todos los detalles

En el marco de la 5ta Jornada Latinoamericana “Latinoamérica Unida Dona Sangre” , que se realiza de manera simultánea en 19 países , el Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy llevará adelante un importante operativo llamado "Mi sangre, tu sangre", este jueves 11 de diciembre , de 9 a 13 horas , en Plaza España (Independencia 450).

Dar vida. Se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre

En diálogo con Canal 4, Ivonne Ruiz Huidobro , referente del Centro Regional de Hemoterapia, expresó su alegría por la iniciativa: “Contentos de poder realizar y organizar este gran operativo, que se va a hacer en el marco de un evento que se hace en 19 países en forma simultánea.”

Ruiz Huidobro destacó que se trata de la quinta edición de esta jornada continental y remarcó la importancia del trabajo sostenido durante todo el año: “Trabajamos durante todo el año fortaleciendo esta cultura de la donación de sangre que ya está instalada en nuestra provincia. Buscamos siempre las estrategias para seguir consolidando la donación de sangre voluntaria en la provincia, en el país y en los 19 países donde se realiza este evento.”

La actividad contará con stands informativos, acciones de promoción y colecta de sangre , además de la participación de servicios de transfusión de hospitales , bancos de sangre privados e instituciones educativas de nivel superior .

“Va a ser una linda jornada, a partir de las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde”, adelantó.

image Operativo "tu Sangre, mi sangre".

¿Cómo evolucionó la donación en Jujuy?

La referente explicó que, más allá de los operativos especiales, el desafío es constante: “Lo que aumenta siempre es la demanda de transfusiones. Nosotros seguimos buscando la donación voluntaria, no tanto aumentar el número.”

Respecto a la participación ciudadana, señaló: “El número de donantes aumenta un poquito cada año, aunque cuesta más después de la pandemia. Hay una sociedad diferente, un poquito más individualista.”

Añadió además: “Los dispositivos, el celular, las tablets, rompen vínculos. Aun así, los jujeños somos una comunidad solidaria.”

¿Por qué es importante donar sangre?

“La donación de sangre es un acto saludable, seguro y necesario. Donar sangre salva vidas. Súmense a las campañas. No solo donar, también informarse para que en su próxima visita puedan hacerlo", finalizó.