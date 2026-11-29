Con distintas actividades previstas en Yala, San Antonio y San Salvador de Jujuy, avanza la organización de la 37.ª edición de la elección de la Mini Paisana Provincial de la Tradición . La propuesta tendrá su momento más esperado el 5 de diciembre, cuando se anuncie a la niña que representará a las costumbres y expresiones culturales jujeñas durante el período 2026-2027.

Último día. Semana de la Tradición en Jujuy: hoy será el desfile, la elección de la Paisana Provincial y otras actividades

La provincia de Jujuy se encamina hacia una nueva celebración de sus tradiciones con la realización de la 37.ª elección de la Mini Paisana Provincial de la Tradición , una iniciativa que busca acercar a las infancias al legado cultural gaucho y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad local.

La convocatoria, impulsada por el Fortín Gaucho “Las Escaleras”, contempla una serie de encuentros y propuestas culturales que tendrán como protagonistas a las candidatas. Las actividades comenzaron el sábado 28 de noviembre en Yala y continuarán con una sesión fotográfica en San Antonio, además de una jornada de encuentro criollo en la sede de la Federación Gaucha Jujeña.

También está prevista una visita institucional por distintos espacios de San Salvador de Jujuy, como parte de la agenda previa a la elección.

Una jornada para celebrar las raíces jujeñas

El sábado 5 de diciembre será el día central de la convocatoria. La Federación Gaucha Jujeña recibirá a las participantes y sus acompañantes desde las 14, mientras que las actividades previstas en el salón comenzarán a las 15:30.

Durante la tarde se desarrollarán las instancias de presentación y reconocimiento de las candidatas. A las 19 se anunciará a la Mini Paisana de la Expresión Cultural y, una hora después, llegará el momento más esperado: la elección de la nueva Mini Paisana Provincial de la Tradición 2026-2027.

La elegida sucederá a Oriana Puch y tendrá la responsabilidad de representar, desde su lugar, el patrimonio cultural, las costumbres y el sentir tradicionalista de Jujuy.

La celebración finalizará a las 21 con un fogón criollo, en una jornada que reunirá a familias, agrupaciones gauchas y referentes de la cultura popular para compartir una nueva edición de esta propuesta que se realiza desde 1988.