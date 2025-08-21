500 grullas jujeñas por la paz llegaron a Nagasaki

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó que 500 grullas de papel, elaboradas en el marco de la campaña “Mil Grullas por la Paz”, llegaron a Nagasaki, Japón. Las piezas fueron depositadas en el memorial que recuerda a las víctimas del ataque nuclear del 9 de agosto de 1945, en una ceremonia cargada de emotividad.

El camino de las grullas Las figuras fueron confeccionadas por vecinos de la capital jujeña en actividades impulsadas por la Dirección de Culto y Relaciones Institucionales, Nacionales e Internacionales, junto a la Asociación Japonesa de Jujuy. Su traslado a Japón fue posible gracias a la gestión de Tomoko Aikawa, presidenta de la Fundación Sadako.

La entrega en Nagasaki se concretó con la participación del alcalde de Hirakata, señor Fushimi, quien ofició el depósito en representación de la comunidad jujeña.

Un mensaje doble: Nagasaki y Hiroshima En paralelo, se cumplió también con la entrega de 1.000 grullas en Hiroshima, depositadas en el memorial de la paz de esa ciudad. De esta manera, el mensaje de Jujuy se hizo presente en los dos sitios que sufrieron los ataques atómicos en 1945, reforzando un compromiso de memoria y paz.

Una campaña comunitaria La campaña tuvo un fuerte carácter participativo, involucrando a niños, jóvenes, familias e instituciones en jornadas culturales y educativas. El plegado comenzó en el NIDO Guillermo Roux del barrio Cuyaya y se expandió a distintos espacios de San Salvador de Jujuy, multiplicando voluntades con un objetivo común: rendir homenaje a las víctimas y sembrar un mensaje de paz desde el norte argentino. Puentes culturales y futuros lazos Este gesto abre la posibilidad de un hermanamiento cultural e institucional con la ciudad de Hirakata, en Japón. Ambos municipios se identifican con la presencia de ríos emblemáticos —el Xibi Xibi en San Salvador de Jujuy y el río que atraviesa Hirakata—, que se transforman en símbolos de unión y fraternidad entre pueblos. Reconocimiento a la comunidad La Municipalidad de San Salvador de Jujuy agradeció el compromiso de instituciones, asociaciones y vecinos que participaron en la iniciativa. Además, reafirmó su voluntad de seguir impulsando proyectos que fortalezcan los valores de paz, memoria, diversidad cultural y hermandad entre naciones.

