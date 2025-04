El impactante choque del compañero de Franco Colapinto en Japón

Embed - What exactly caused Doohan's massive crash - onboard analysis

Doohan tenía activado ese recurso, pero el piloto no pudo cerrarlo, no frenó, solo dejó de acelerar y no tuvo tiempo para bajar la velocidad. “Error de cálculo”, sentenció el jefe de Alpine, Oliver Oakes. Doohan sufrió un golpe que equivale a 50 veces el peso del piloto.

Viendo las imágenes, no cabe duda que fue un milagro que el compañero de Franco Colapinto haya podido salir por sus propios medios y que pueda correr el resto del fin de semana, ya que el parte médico indica que el piloto está en buen estado de salud.

Franco Colapinto en Alpine

Franco Colapinto sigue en la Fórmula 1 siendo piloto de reserva de Alpine en la temporada 2025 luego del anuncio oficial que hizo la escudería francesa. El argentino es el corredor suplente del francés Pierre Gasly y el australiano Jack Doohan.

Hace dos años exactamente, Franco recibía el mensaje que le daría un primer impulso para lograr su sueño de debutar en la Fórmula 1. Ese 9 de enero de 2023, el argentino fue confirmado como integrante de la Academia Williams.

La expectativa puesta en el pilarense fue creciendo a medida que avanzaba en su carrera, hasta que el 1° de septiembre del 2024 debutó en un GP, en Monza, logrando el 12° lugar. Luego, sumó 5 puntos (un hito para Argentina) al salir 8° en Azerbaiyán y 10° en Estados Unidos.

El arranque de Colapinto y su destacada actuación a los 21 años con el equipo Williams lo colocaron en el centro de la atención.

Esto, sumado a su carisma, hizo que rápidamente se metiera en el bolsillo a los fanáticos de la Fórmula 1, que comenzaron a pedir que algún equipo lo contratara como titular para el 2025. Los fuertes choques que sufrió en sus últimas presentaciones pudieron haber dilapidado sus chances.

A partir de ahí, la historia es conocida al punto que terminó el campeonato tras nueve carreras y un futuro incierto, ya que Williams, antes de que él se subiera al FW46, había firmado con Carlos Sainz para que sea compañero de Alex Albon este 2025. Todo apuntaba a que participaría de la temporada como piloto de reserva de Williams.