Agradecimiento de la familia de los jóvenes de Abra Pampa que fallecieron en el incendio

Qué dice la carta de los familiares

“Te has ido pronto de mi vida

Que no puedo resignarme.

Siempre me acuerdo de ti, en cualquier lado;

En cualquier momento: de día y de noche;

Siempre miro el cielo, a las estrellas;

Y me pregunto si me verás aún,

Si me extrañas tanto, como yo lo hago…”

“Nuestros días, desde aquel 28 de Marzo en horas de la mañana, no fueron ni serán los mismos porque en nuestras existencias hay un gran vacío; ese hueco no sólo es en cada uno de nuestros corazones, es en el corazón de varios jóvenes de aquí cerca y de por allá lejos; es un faltante en cada veinticuatro horas; en cada minuto hay algunos segundos de total oscuridad; de soledad, de debilidad, de incredulidad, de hostilidad; de dura aceptación y de incomprensión total; de tantas sensaciones amargas. Mas todo ello se multiplicaría si no estuvieran los amigos, los compañeros; Pablito y la familia toda que trata de ser el sostén ante aquellas flaquezas y ante aquellos instantes de abatimiento, esos que parecen interminables y que parecen arriarnos a un horizonte insípido e iluso.

Es difícil expresar palabra alguna de a ratos, a veces es complicado aceptar compañías; pero a pesar de todo y, seguramente como lo quisieron Sebita y Tiziano no podemos ser ingratos, y por ello tomamos el valor para escribir estas líneas.

Sea extensivo el agradecimiento a cada de una de las personas que hicieron sentir su presencia; a cada uno de los medios de comunicación del ámbito local, provincial y nacional, no sólo por haber llevado a diferentes latitudes la tragedia de la familia sino por el apoyo brindado posteriormente y también fueron un eslabón anímico y emocional por los saludos que a partir de ellos se nos acercaron; a los organismos oficiales y no gubernamentales que acompañaron a vuestras familias; a las Comunidades Educativas de las que formaron parte estos ángeles y donde sentaron bases sus sueños: Escuela Primaria N° 245¸Escuela Normal “Sgto. J.B. Cabral, Colegio Polimodal N° 2 y a cada uno de los establecimientos que brindaron colaboraciones; a cada abrapampeño y coterráneo que se hizo presente con su compañía y solidaridad para con nosotros; a cada uno de los familiares que aportaron lo suyo rompiendo todas las distancias y dificultades; para aquellos que quisieron pero no pudieron estar, ellos que también sostuvieron nuestros hombros y no fue una lluvia la de aquel viernes, fueron las lágrimas de aquellos primos, tíos, abuelos y amigos en la distancia y en la eternidad; el agradecimiento deferente al Gobierno de la Provincia de Jujuy por la predisposición manifestada desde el momento inicial de la tragedia; Casa de Jujuy en Córdoba; Fuerzas de Seguridad de todas la Provincias; Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Abra Pampa; Personal de Salud de las Provincias de Córdoba y Jujuy.

Todas las gracias para aquellos que resisten y persisten junto a nosotros; atravesamos este doloroso y tormentoso mar que sin cada uno de ustedes no podríamos salir a flote y encaminarnos hacia aquellos sueños y metas que nos heredaron estas joviales sonrisas: Luis Sebastián y Sergio Tiziano.

De corazón; Sergio Tejerina-Alicia Armella: Roxana Ariadna, Rodrigo René. José Luis Liquín-Noemí del Carmen Guerra: Rodrigo Nicolás y Camila Soledad”.

