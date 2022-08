Sobre su participación en el programa de Marcelo Tinelli sostuvo que "estoy contento pese a que no pasé de etapa. El hecho de haber pasado las audiciones y llegar ahí me hace sentir muy bien".

Asimismo, destacó que recibió mucho apoyo de los jujeños que le manifestaron su cariño a través de las redes sociales. Sobre su vida personal, indicó que además de ser cantante es chef y que promueve la alimentación consciente y saludable.

En relación a sus inicios en la música mencionó que "empecé cuando me fui a estudiar a Córdoba en el 2010. Con el tiempo me fui perfeccionando, a tener más seguridad y eso me permitió armar bandas y proyectos. Siempre me cuido para cantar bien".

A las personas que quieren cantar y no se animan, les dejó un mensaje: "lo primero es que tienen que aceptar las críticas, que siempre van a estar. No hay que escuchar lo destructivo, sino lo que sirve. Si alguien quiere cantar, tiene que hacerlo, animarse y perder la vergüenza".

Agustín Castro cantó el jueves pasado, fue el último participante del día y se lució con la canción de Stevie Wonder, Superstition.

Deslumbró a 74 de los 100 jurados, no logró entrar al podio para pasar a la siguiente ronda sin embargo dejó a todos con una sonrisa al expresar que se iba muy feliz porque sabía que a alguien le había llegado su música, y agregó "estoy abierto a propuestas" entre sonrisas.

