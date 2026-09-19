Alerta amarilla en Jujuy: las zonas afectadas este fin de semana

Alerta amarilla por vientos para Jujuy - Imagen creada con IA

El viento Zonda vuelve a poner en alerta a Jujuy. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió avisos para sectores de la provincia ante la posibilidad de fuertes ráfagas durante el fin de semana.

Jujuy. Tercer día consecutivo de alerta amarilla para Jujuy: hasta cuándo rige y para dónde

Jujuy. Alerta por viento zonda en Jujuy para jueves y viernes: las zonas afectadas

Se esperan ráfagas que podrían superar los 70 km/h, aumento repentino de la temperatura y una fuerte reducción de la humedad.

Para este sábado 19 de septiembre, el organismo mantiene una alerta amarilla que alcanza principalmente a sectores montañosos de la Quebrada y alrededores. Las divisiones utilizadas por el sistema oficial incluyen zonas específicas dentro de cada departamento.

El aviso comprende la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

De acuerdo con el alerta, el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 km/h, mientras que las ráfagas podrían superar los 70 km/h.

El fenómeno puede generar una reducción importante de la visibilidad, además de provocar un aumento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Alerta amarilla en Jujuy

Ante este escenario, se recomienda extremar las precauciones al circular por rutas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse atentos a las actualizaciones del SMN durante el fin de semana.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN utiliza los niveles amarillo, naranja y rojo de acuerdo con la intensidad prevista y otros factores que pueden aumentar el riesgo del fenómeno.