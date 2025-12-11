Alertan a jujeños que viajen a zonas de riesgo sobre la vacuna contra la fiebre amarilla

Alertaron a la población que la vacunación gratuita frente a la fiebre amarilla se realiza de manera habitual en la provincia de Jujuy y por demanda espontánea. Asimismo, ponderaron que considerando que se acercan las vacaciones de verano 2026, es muy importante darle suma atención a la colocación de esta dosis, recordando que brinda protección de por vida.

Qué zonas son endémicas y es necesario vacunarse contra la fiebre amarilla La vacuna contra la fiebre amarilla es requisito indispensable para el cuidado de quienes realizan viajes a zonas endémicas lo que incluye 33 países de África y zonas rurales y selváticas de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago, Guyana, Surinam y Guyana francesa. Una vez realizada la aplicación se debe guardar el carnet que se entrega, de color amarillo, para futuros viajes.

vacuna fiebre amarilla Cómo se coloca la dosis contra la fiebre amarilla La dosis se aplica a personas de todas las edades a partir de los 18 meses y hasta los 59 años, 11 meses y 29 días, sin necesidad de dosis de refuerzo, preferentemente 10 días antes de la fecha de viaje. En el caso de personas mayores de 60 años de edad se desaconseja la aplicación de la dosis por posibilidad frecuente de efectos adversos graves, pudiendo solicitar en ocasión de viaje el certificado de exención de la vacuna en efectores de salud.

Los días y horarios para la vacunación se fijan para minimizar el desecho de este recurso, ya que la vacuna tiene presentación multidosis y una vez abierto el frasco, tiene una duración de 6 horas.

fiebre amarilla Uno por uno, los lugares donde se aplica la vacuna contra fiebre amarilla Hospital Wenceslao Gallardo – Palpalá: lunes de 8 a 13:30 horas

Centro de Especialidades Norte (CEN): martes de 9 a 15 horas

CEPAM: miércoles de 10 a 16 horas

CES – Hospital Snopek – Alto Comedero: jueves de 10 a 16 horas

Hospital Pablo Soria: viernes de 10 a 16 horas

Hospital Nuestra Señora del Carmen – El Carmen: miércoles de 10 a 16 horas

Hospital Dr. Arturo Zabala – Perico: miércoles de 10 a 16 horas

Hospital San Isidro Labrador – Monterrico: miércoles 7:30 a 17 horas

Hospital Dr. Guillermo Paterson – San Pedro

Hospital Nuestra Señor de la Nueva Esperanza – La Esperanza: miércoles de 8 a 14 horas

Hospital La Mendieta: miércoles de 8 a 13 horas

Hospital Nuestra Señora del Pilar – El Talar: viernes de 8 a 16 horas

Hospital Nuestra Señora del Valle – Palma Sola: viernes de 7 a 17 horas

Hospital Dr. Oscar Orías – Libertador General San Martín

Hospital Presbítero Escolástico Zegada – Fraile Pintado: martes de 8.30 a 18 horas

Hospital Calilegua: miércoles de 8 a 16 horas

Hospital San Miguel – Yuto: viernes de 8 a 13 horas

Hospital Salvador Mazza – Tilcara: jueves de 8 a 17:30 horas

Hospital General Manuel Belgrano – Humahuaca: jueves de 8 a 17 horas

Hospital Dr. Jorge Uro – La Quiaca: martes y jueves de 8 a 12 horas

