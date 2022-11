Los alquileres en noviembre de un dormitorio estuvieron entre 35 a 40 mil pesos en el centro a ese monto habría que sumarle casi el 80%.

En este sentido, "por Ley en diciembre se actualiza el monto del alquiler”, sostuvo Panero y ejemplificó que “un departamento que hoy está a $40 mil desde diciembre pasará alrededor de $72 mil por un año”.

Demanda y oferta

La demanda existe y es bastante, yo creo que es producto de que la gente está buscando si puede cambiarse o no, a ver si encuentra más barato, lo que pasa es que la oferta está escaseando porque un contrato de locación por 3 años es mucho, el contexto inflacionario es difícil para el dueño.

Alquileres: ¿Quién debe pagar los gastos de reparación?

La Ley de Alquileres establece diversas normativas que se deben cumplir y que no solo están ligadas al pago mensual y al aumento anual, también establece que el locador es responsable de conservar el inmueble.

Es decir, la persona que alquila la casa o departamento debe hacerse cargo de reparar el deterioro del inmueble originado por cualquier causa que no sea imputable al inquilino o inquilina.

Si el locador guarda silencio o se niega a realizar una reparación urgente, el inquilino o inquilina lo puede hacer por su cuenta y el locador debe pagarlas. Esto se aplica si pasan 24 horas corridas desde que el locador es notificado de la necesidad de hacer la reparación.

Si las reparaciones no son urgentes, el inquilino o inquilina debe intimar al locador para que las realice en un plazo de 10 días corridos. Si no las hace, el inquilino o inquilina puede hacerlas por su cuenta y el locador debe pagarlas. Si no se puede usar el inmueble, se puede pedir la rescisión del contrato. También se puede dejar de pagar el alquiler por el tiempo que no pueda usarse el inmueble.

Mejoras al inmueble

La o el inquilino puede hacer mejoras en el inmueble siempre que el contrato no las prohíba expresamente. El locador está obligado a pagar las mejoras si son mejoras para mantener el inmueble. Por ejemplo, arreglar un techo que filtra.

El dueño no está obligado a pagar las mejores si no son necesarias y fueron hechas por el inquilino o inquilina por una cuestión de comodidad o de lujo.

Pago judicial

Si el locador de un inmueble se niega a cobrar el alquiler, el inquilino o inquilina debe intimarlo para que reciba el pago dentro de las 48 horas siguientes a que lo notifica.

En caso de silencio o negativa del locador, dentro de los 3 días hábiles siguientes el inquilino debe consignar judicialmente, es decir, entregar al juez el monto adeudado. En este caso los gastos y costas son a cargo del locador.