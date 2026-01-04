domingo 04 de enero de 2026

4 de enero de 2026 - 10:06
Altos Hornos Zapla celebra 79 años llenos de historia

Fundado el 4 de enero de 1947 en Palpalá, el Merengue conmemora un nuevo aniversario repasando una rica trayectoria en el fútbol jujeño y nacional.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Aniversario 79 de Altos Hornos Zapla

El club nació el 4 de enero de 1947 en la ciudad de Palpalá, convirtiéndose con el paso de los años en una de las instituciones deportivas más importantes de la provincia. A lo largo de su trayectoria, Zapla supo ser protagonista en distintos certámenes locales, regionales y nacionales.

La historia y camino de Altos Hornos Zapla en el fútbol local y nacional

Sus orígenes se remontan a un grupo de jóvenes trabajadores de la fábrica Altos Hornos Zapla que compartían la pasión por el fútbol y participaban en los torneos internos del complejo siderúrgico. A partir de ese entusiasmo, fundaron el Club Defensores de Centro Forestal, con el objetivo de incorporarse a la Liga Jujeña de Fútbol.

A fines de la década del 50 se concretó la construcción del complejo deportivo en las inmediaciones del barrio 9 de Julio, que contaba con cancha de fútbol, básquet, bochas, pileta de natación y otras instalaciones destinadas a los trabajadores del centro siderúrgico.

estadio emilio fabrizzi zapla

Ya a comienzos de la década del 60, la institución se trasladó definitivamente a Palpalá y adoptó su actual denominación: Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla, pasando a tener el centro deportivo más importante de todo el norte argentino.

Con el correr de los años, el equipo logró ascender a la Primera División de la Liga Jujeña de Fútbol, donde se consagró campeón, dando inicio además a la histórica rivalidad con Gimnasia y Esgrima de Jujuy. También participó en diversos torneos regionales y nacionales, disputando los certámenes de 1974, 1978, 1979, 1983, 1984 y 1985.

image

En su recorrido por el fútbol argentino, Zapla enfrentó a equipos de primer nivel como River Plate, Boca Juniors, Newell’s Old Boys, Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Jorge Newbery de Junín, Central Norte de Salta, Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza, entre otros. Además, el estadio “Emilio Fabrizzi” fue escenario de encuentros históricos, incluyendo la visita de Argentinos Juniors con Diego Maradona.

Tras varios años de competencia en el Torneo del Interior y el Argentino B, en 2014 el club fue invitado a disputar el Torneo Federal A, luego de alcanzar las semifinales, logrando así volver a posicionarse en la tercera categoría del fútbol argentino.

