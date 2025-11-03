lunes 03 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de noviembre de 2025 - 11:32
Ciudad Cultural.

Arrancó la Semana de las Artes en Jujuy: actividades del 3 al 7 de noviembre

Jujuy puso en marcha una nueva edición de la Semana de las Artes 2025 que se desarrollará en Ciudad Cultural.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
La Semana de las Artes

La Semana de las Artes

Del 3 al 7 de noviembre se llevará a cabo en Ciudad Cultural la Semana de las Artes 2025. Durante cuatro días el espacio contará con música, danzas, teatro y artes visuales. El cronograma de actividades se extenderá de 9 a 17 horas.

Lee además
cinco choques en pocas horas sobre la ruta 9 en san salvador de jujuy
Tránsito.

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

El lugar de encuentro será en la Ciudad de las Artes, sobre calle Juntos en Jujuy esquina avenida de las Carrozas. Cabe destacar que el miércoles 5 de noviembre no habrá actividades.

Semana de las Artes: actividades del 3 al 7 de noviembre en Ciudad Cultural

Lunes 3 de noviembre: Lenguaje Teatral y Artes Visuales

  • 10:30 a 11:30 hs: Obra teatral "Mariano Reencontrado" -Microcine.
  • 14:30 a 15:30 hs: Obra teatral "El Paracaídas" - Microcine. 15:00 a 18:00 hs: Montaje de obras visuales y presentación mural - Pasillo planta baja.
  • 16:00 a 17:00 hs: Presentación musical - Microcine. 18:00 a 20:00 hs: Obras teatrales "Y a otra cosa mariposa" y "El sentido de la vida" - Microcine.
FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural
FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

Martes 4 de noviembre: Lenguaje Visual, Musical y Danza

  • 9:30 a 10:00 hs: Acto de apertura.
  • 10:00 a 12:00 hs: Action Painting, arte y música en vivo - Microcine.
  • 9:30 a 17:00 hs: Exposición de obras visuales - Pasillo planta baja.
  • 14:00 a 15:00 hs: Body Paint - Intervención artística "No seas parte del daño" - Pasillo planta baja.
  • 16:30 a 17:00 hs: Presentación musical con Noelia Abendaño - Microcine

Jueves 6 de noviembre: Lenguaje Musical, Teatral y Visual

  • 9:30 a 12:30 hs: Laboratorio de Composición Musical - Centro de Innovación Educativa.
  • 10:30 a 12:00 hs: Muestra teatral "Mírame" y obra "Ñawpa yupikuna - Huellas ancestrales" - Microcine.
  • 10:00 a 17:00 hs: Montaje y desmontaje de obras visuales - Planta Baja.
  • 14:00 a 18:00 hs: Ofertas Educativas MEA (Talleres Libres). 16:00 a 21:00 hs: Bloque teatral con obras "Entre Zapatos", "75 Puñaladas", "Chingoil Compani" y "Solo los giles mueren de amor" - Microcine.
image

Viernes 7 de noviembre: Leguanje Audiovisual, Danza y Visual

  • 8:30 a 14:30 hs: Montaje y desmontaje de esculturas - Pasillo planta baja.
  • 10:30 a 12:30 hs: Teatro-danza, proyecciones y Motion Capture - ENERC (Set 2 y Aula 9). 14:00 a 16:00 hs: Cierre artístico con Danza - Microcine.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

La Cámara Jujeña de la Construcción renovó su Comisión Directiva

Agua Potable: "Una de cada diez conexiones son clandestinas"

Nueve demorados por pintadas en el Estadio 23 de Agosto y por agredir a policías

Lo que se lee ahora
El sábado 1 de noviembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Sigue el cronograma de pagos para empleados estatales: cuándo cobro

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos
Educación.

El miércoles 5 de noviembre no habrá clases en Jujuy: los motivos

La zona de la ex Terminal de Ómnibus de Jujuy. /Foto: Google Maps video
Tránsito.

Una mujer con casi 2 gramos de alcohol en sangre protagonizó un choque múltiple en Jujuy

Triple choque en cadena sobre Ruta 9 video
Atención.

Nueve autos involucrados en un triple choque en cadena en la Ruta 9

Walter Morales, presidente de Gimnasia de Jujuy.
Fútbol.

Walter Morales rompió el silencio: habló de la eliminación y la continuidad de Matías Módolo

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy quedó eliminado del Reducido ante Deportivo Madryn

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel