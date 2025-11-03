Arrancó la Semana de las Artes en Jujuy: actividades del 3 al 7 de noviembre

La Semana de las Artes

Del 3 al 7 de noviembre se llevará a cabo en Ciudad Cultural la Semana de las Artes 2025. Durante cuatro días el espacio contará con música, danzas, teatro y artes visuales. El cronograma de actividades se extenderá de 9 a 17 horas.

Azar. Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 3 de noviembre

Tránsito. Cinco choques en pocas horas sobre la Ruta 9 en San Salvador de Jujuy

El lugar de encuentro será en la Ciudad de las Artes, sobre calle Juntos en Jujuy esquina avenida de las Carrozas. Cabe destacar que el miércoles 5 de noviembre no habrá actividades.

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

FNE 2025: hasta cuándo se otorgan los permisos para la venta en Ciudad Cultural

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.