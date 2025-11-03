Arrancó la Semana de las Artes en Jujuy: actividades del 3 al 7 de noviembre

Del 3 al 7 de noviembre se llevará a cabo enCiudad Cultural la Semana de las Artes 2025. Durante cuatro días el espacio contará con música, danzas, teatro y artes visuales. El cronograma de actividades se extenderá de 9 a 17 horas.
El lugar de encuentro será en la Ciudad de las Artes, sobre calle Juntos en Jujuy esquina avenida de las Carrozas. Cabe destacar que el miércoles 5 de noviembre no habrá actividades.
Semana de las Artes: actividades del 3 al 7 de noviembre en Ciudad Cultural
Lunes 3 de noviembre: Lenguaje Teatral y Artes Visuales
10:30 a 11:30 hs: Obra teatral "Mariano Reencontrado" -Microcine.
14:30 a 15:30 hs: Obra teatral "El Paracaídas" - Microcine. 15:00 a 18:00 hs: Montaje de obras visuales y presentación mural - Pasillo planta baja.
16:00 a 17:00 hs: Presentación musical - Microcine. 18:00 a 20:00 hs: Obras teatrales "Y a otra cosa mariposa" y "El sentido de la vida" - Microcine.
Martes 4 de noviembre: Lenguaje Visual, Musical y Danza
9:30 a 10:00 hs: Acto de apertura.
10:00 a 12:00 hs: Action Painting, arte y música en vivo - Microcine.
9:30 a 17:00 hs: Exposición de obras visuales - Pasillo planta baja.
14:00 a 15:00 hs: Body Paint - Intervención artística "No seas parte del daño" - Pasillo planta baja.
16:30 a 17:00 hs: Presentación musical con Noelia Abendaño - Microcine
Jueves 6 de noviembre: Lenguaje Musical, Teatral y Visual
9:30 a 12:30 hs: Laboratorio de Composición Musical - Centro de Innovación Educativa.
10:30 a 12:00 hs: Muestra teatral "Mírame" y obra "Ñawpa yupikuna - Huellas ancestrales" - Microcine.
10:00 a 17:00 hs: Montaje y desmontaje de obras visuales - Planta Baja.
14:00 a 18:00 hs: Ofertas Educativas MEA (Talleres Libres). 16:00 a 21:00 hs: Bloque teatral con obras "Entre Zapatos", "75 Puñaladas", "Chingoil Compani" y "Solo los giles mueren de amor" - Microcine.
Viernes 7 de noviembre: Leguanje Audiovisual, Danza y Visual
8:30 a 14:30 hs: Montaje y desmontaje de esculturas - Pasillo planta baja.
10:30 a 12:30 hs: Teatro-danza, proyecciones y Motion Capture - ENERC (Set 2 y Aula 9). 14:00 a 16:00 hs: Cierre artístico con Danza - Microcine.