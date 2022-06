Contreras indicó que muchas veces son errores a los cuales se los da como normal, pero que en la mayoría de las viviendas que les toca visitar es común que les pidan que les revisen las instalaciones eléctricas porque “le salta la térmica”, lo cual según el entrevistado es un error.

“Nos pasa que en la mayoría de los casos, ellos mismos tocan la instalación eléctrica pensando en que es algo fácil de manejar sin tener en cuenta la gravedad de la situación y que pueden estar poniendo en riesgo sus vidas”, advirtió el electricista matriculado.

Artefactos eléctricos: la importancia de saber cómo manejarlos

El peligro de realizar malas conexiones eléctricas

El miembro de la Asociación de Instaladores de Jujuy explicó que también suelen hacer extensiones del circuito de la vivienda sin consultar a un especialista, “esto provoca muchas veces que usen conductores dimensionados de mala forma lo que provoca la sobrecarga o el recalentamiento de las tomas. También pone la mínima cantidad de bocas pensando en que va a ser suficiente y es allí cuando se producen este tipo de incidentes”, explicó.

Entre los casos más comunes, Contreras indicó que está el de la vecina que llama a su otro vecino albañil para que le realice algún tipo de instalación eléctrica en el domicilio sin tener conocimiento del tema. “Ellos aducen que lo resuelven así porque el servicio les resulta caro muchas veces, pero se les termina quemando todo”.

¿Qué elementos debe tener un tablero bien conectado?

Enrique explicó que en su gran mayoría, los tableros eléctricos en los domicilios tienen una sola protección cuando en realidad debería tener como mínimo cuatro: “un diferencial que protege la vida de la persona, una termomagnética de corte general que protege los conductores eléctricos y dos termomagnéticas para proteger por un lado el circuito de iluminación y por otro lado los tomacorrientes”, detalló.

¿Qué pasa con los monopatines y celulares?

El especialista de la Asociación de Instaladores de Jujuy explicó que en nuestro país se utilizan dos reglamentaciones diferentes. Una de ellas que es la que abarca toda la instalación eléctrica del inmueble, avalada por la Asociación Eléctrica Argentina; y la otra es la de los artefactos eléctricos que se conectan a la red eléctrica, en este caso la maneja la de la Ley del Consumidor.

“Allí se exige que los materiales que compramos para la instalación eléctrica o los artefactos tengan el sello argentino de seguridad eléctrica. Es probable que esto haya sido lo que ocurrió con el caso del monopatín”, indicó el entrevistado.

Otro dato que aportó Enrique es que Jujuy se encuentra en una zona de frontera en la cual muchos de los productos eléctricos que ingresan no son de buena calidad no están debidamente homologados.

Por último, Contreras explicó que para poder convertir energía eléctrica en calórica se consume mucho de la primera, esto demanda que la instalación esté preparada.

“Le pido a los usuarios que no compren materiales que no tengan los sellos de seguridad y que ingresó al país por fronteras en donde no hay ese tipo de controles”, advirtió el especialista.

La Asociación de Instaladores de Jujuy se encuentra en el Bº Mariano Moreno en la calle Paraguay 1278. Los días y horarios de atención son todos los lunes y viernes de 19 a 22hs.