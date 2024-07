Aseguran que deberían prohibir los celulares en escuelas primarias

El debate de todos los días es la edad conveniente para que un niño utilice un teléfono celular inteligente , ya que además cada vez es más bajo el rango etario que utiliza estos aparatos tecnológicos, que según expertos están hechos para "generar adicción" entre otros riesgos como alterar los procesos de maduración, modificar la personalidad en pleno desarrollo de la misma , y ni hablar de la exposición que tienen a sufrir acoso, bullying, grooming, etc.

En diálogo con Clara Oyuela, Psicóloga MP 1651, docente y escritora, comentó: "Por un lado hay que debatir como sociedad cual es la edad conveniente para que una persona acceda a un celular inteligente, ya que no es lo mismo tener un celular inteligente a los 13 o 14 años que tenerlo a los 8 años", agregó además: "Los niños de la escuela primaria no deberían estar utilizando celulares. es decir directamente deberían estar prohibidos, en esto soy súper drástica, y no solo a nivel educativo, ya que un niño está mucho mas expuesto que cuidado teniendo un celular".