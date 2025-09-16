Bitrenes y conectividad vial: el diagnóstico de Hugo Ponce hoy en Sin Límites

Este martes en el ciclo Sin Límites que conduce Alberto Siufi por la Canal 4 , estará Hugo Ponce, el Director Provincial de Vialidad . El programa se transmitirá en vivo a las 14 horas por Canal 4 de Jujuy , y a través de la página oficial www.elcuatro.com .

Ponce hablará sobre un tema central para el comercio del país y de nuestra provincia: los bitrenes . Son los vehículos de carga de un camión tractor y dos remolques acoplados entre sí, permitiendo el transporte de una mayor cantidad de carga por viaje.

Las ventajas de este tipo de vehículos son que poseen una mayor capacidad de carga, ya que pueden transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional , pero por su tamaño requieren de rutas acordes.

alberto siufi.jpg Sin Límites con Alberto Siufi por la Canal 4

Sobre esta situación que afronta la provincia ante este cambio y el desafío que implica, el funcionario hablará sobre cómo trabajará Jujuy con una red vial que en varios tramos no tiene las condiciones para soportar estos camiones.

Libre circulación de camiones bitrenes

El Gobierno Nacional implementó en agosto la libre circulación de los camiones bitrenes en todo el país, sin restricciones horarias, salvo en aquellos tramos donde se identifiquen riesgos para la seguridad vial, y la circulación quedará sujeta a autorización previa.

Además, se iguala el tratamiento administrativo para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales requeridos para la categoría 3, que generaban demoras superiores a los 90 días debido a una burocracia excesiva.

Los bitrenes en Jujuy (Foto ilustrativa) Los bitrenes en Jujuy (Foto ilustrativa)

Esta medida, impulsada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, adapta la normativa a un esquema más simple y flexible, alineado con las necesidades de la logística actual. Mejora la previsibilidad normativa y reduce las cargas administrativas que obstaculizan el proceso productivo del país.

El estado de las rutas en Argentina

Solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes. Esta restricción limita la eficiencia de la conectividad, afectando el funcionamiento del sistema de transporte con este tipo de vehículos.

Los vehículos de categorías 2 y 3 mantienen los mismos parámetros de ancho, altura y peso. Por lo tanto, se eliminan los trámites adicionales que se exigían exclusivamente a la categoría 3 (con una longitud de hasta 30,25 metros y un peso total de 75 toneladas), los cuales ya no se justifican.