Buscan donantes de granulocitos para salvarle la vida a una bebé jujeña

"Su cuerpo no se puede defender"

Alejandro, su papá, le comentó su historia a Todo Jujuy: "Estamos en Buenos Aires en el Hospital Garrahan, Aitana está atravesando una enfermedad que se llama aplasia medular, su medula no esta produciendo celular sanguíneas, no se sabe las causas, pero si se sabe que la cura es el trasplante de medula. Estamos a la espera de eso, pero no podría entrara a la unidad de trasplante por que está con una infección activa y ella no tiene defensa, su cuerpo no se puede defender. Entonces esta donación de granulocitos, sería ponerle defensas a su cuerpito para darle defensas y que pueda entrar a la unidad de trasplante".

Además contó que "es una nena divina, es muy buena, estamos internados hace 3 meses, si bien veníamos haciendo controles ambulatorios, ahora ya nos quedamos acá. Ella la pelea todos los días, se levanta con una sonrisa, le tira besos a los médicos cuando entran, a pesar de su corta edad es una nena muy dulce".

Embed - Aitana necesita ayuda urgente

¿Qué son los granulocitos?

Los granulocitos son un tipo de glóbulos blancos o leucocitos que forman parte esencial del sistema inmunológico. Se caracterizan por tener gránulos en su citoplasma que contienen enzimas y sustancias químicas utilizadas para combatir infecciones. Los granulocitos se dividen en tres tipos principales:

Neutrófilos : Son los más abundantes y se encargan de atacar y destruir bacterias y hongos mediante la fagocitosis.

: Son los más abundantes y se encargan de atacar y destruir bacterias y hongos mediante la fagocitosis. Eosinófilos : Participan en la respuesta alérgica y combaten infecciones parasitarias.

: Participan en la respuesta alérgica y combaten infecciones parasitarias. Basófilos: Liberan histamina y juegan un papel clave en las reacciones alérgicas e inflamatorias.

Estos leucocitos son vitales para proteger al cuerpo de patógenos y mantener la salud del organismo.