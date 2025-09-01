Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita Jujuy

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy

El ave rapaz más grande de Sudamérica habita nuestra provincia y como está en peligro de extinción, un grupo de especialistas nacionales e internacionales comenzó una investigación para garantizar su conservación en todo el territorio.

Se trata del águila Poma (Spizaetus isidori) , declarada en 2024 como “monumento natural” de la provincia , enfrenta múltiples amenazas, entre ellas la caza por parte de productores rurales, que la perciben como un riesgo para sus gallinas.

El trabajo es desarrollado por un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy y el Conicet , que utiliza cámaras trampa y rastreadores satelitales para seguir el comportamiento de la especie. Estas herramientas permitieron identificar nidos, registrar su dieta y mapear los desplazamientos de juveniles a lo largo de las Yungas y hasta Tucumán.

En Argentina se confirmó su presencia en Tiraxi, Ocloyas, Tilquiza, Los Paños, Calilegua e incluso en la serranía de Los Perales , cerca de la capital provincial. Estos registros son claves para diseñar políticas de conservación, en un contexto crítico, ya que se estima que en toda Sudamérica sobreviven apenas mil individuos maduros.

El conflicto con comunidades rurales

Uno de los principales desafíos es el enfrentamiento con pobladores rurales. Los pichones y juveniles, en etapa de aprendizaje, suelen atacar gallinas al resultarles presas más fáciles que las silvestres. Esto genera tensiones que en algunos casos terminan en caza ilegal, reduciendo aún más la población.

El águila Poma alcanza hasta 80 centímetros de altura y cerca de dos metros de envergadura alar. De plumaje negro, vientre castaño y una cresta distintiva en la cabeza, es conocida como el “yaguareté del aire” por su imponencia. Su dieta resultó más variada de lo que se creía: además de aves, consume ardillas, roedores y pequeños mamíferos, cumpliendo un rol esencial en el equilibrio del ecosistema.

El seguimiento también permitió conocer detalles de su ciclo reproductivo: número de huevos, tasas de éxito en la cría y riesgos que enfrentan los nidos, entre ellos la depredación por urracas y otras aves oportunistas.

Patrimonio natural y cultural

El reconocimiento como “monumento natural” fue un paso importante, pero no suficiente. Expertos advierten que es necesario fortalecer la educación ambiental en comunidades rurales, diseñar estrategias para reducir ataques a gallinas y promover alternativas que eviten represalias contra esta especie.

Más allá de su valor ecológico, el águila Poma tiene una dimensión cultural profunda, ya que fue considerada sagrada por comunidades andinas y es símbolo de fuerza y poder en los bosques de montaña. La conservación no es solo la defensa de un ave amenazada. Significa proteger las Yungas y los bosques de montaña, junto a toda la red de vida que depende de ellos.