lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 19:20
Investigación.

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita Jujuy

Una de las aves más impactantes del continente que habita en Jujuy, está en peligro de extinción y buscan protegerla.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Buscanproteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy

El ave rapaz más grande de Sudamérica habita nuestra provincia y como está en peligro de extinción, un grupo de especialistas nacionales e internacionales comenzó una investigación para garantizar su conservación en todo el territorio.

El trabajo es desarrollado por un equipo de la Universidad Nacional de Jujuy y el Conicet, que utiliza cámaras trampa y rastreadores satelitales para seguir el comportamiento de la especie. Estas herramientas permitieron identificar nidos, registrar su dieta y mapear los desplazamientos de juveniles a lo largo de las Yungas y hasta Tucumán.

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma
Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma

El conflicto con comunidades rurales

Uno de los principales desafíos es el enfrentamiento con pobladores rurales. Los pichones y juveniles, en etapa de aprendizaje, suelen atacar gallinas al resultarles presas más fáciles que las silvestres. Esto genera tensiones que en algunos casos terminan en caza ilegal, reduciendo aún más la población.

El águila Poma alcanza hasta 80 centímetros de altura y cerca de dos metros de envergadura alar. De plumaje negro, vientre castaño y una cresta distintiva en la cabeza, es conocida como el “yaguareté del aire” por su imponencia. Su dieta resultó más variada de lo que se creía: además de aves, consume ardillas, roedores y pequeños mamíferos, cumpliendo un rol esencial en el equilibrio del ecosistema.

El seguimiento también permitió conocer detalles de su ciclo reproductivo: número de huevos, tasas de éxito en la cría y riesgos que enfrentan los nidos, entre ellos la depredación por urracas y otras aves oportunistas.

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma
Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma

Buscan proteger al ave rapaz más grande de Sudamérica que habita en Jujuy, el águila Poma

Patrimonio natural y cultural

El reconocimiento como “monumento natural” fue un paso importante, pero no suficiente. Expertos advierten que es necesario fortalecer la educación ambiental en comunidades rurales, diseñar estrategias para reducir ataques a gallinas y promover alternativas que eviten represalias contra esta especie.

Más allá de su valor ecológico, el águila Poma tiene una dimensión cultural profunda, ya que fue considerada sagrada por comunidades andinas y es símbolo de fuerza y poder en los bosques de montaña. La conservación no es solo la defensa de un ave amenazada. Significa proteger las Yungas y los bosques de montaña, junto a toda la red de vida que depende de ellos.

