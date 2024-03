Calor extremo en Jujuy: recomendaciones para cuidar la salud

Especialistas recomiendan consumir mucho líquido, preferentemente agua fresca durante todo el día, aun si no se tiene sed.

Consejos para evitar el golpe de calor

Evita la exposición al sol en las horas centrales del día (de 12 a 17 horas) y, en general, evita exposiciones prolongadas o dormirte al sol.

Si notas cansancio o mareo, retírate a un lugar fresco o ventilado y aflójate la ropa.

Pasa tiempo en locales con aire acondicionado. Si dispones de él en casa, acuérdate de bajar la temperatura por la noche, porque el cuerpo se enfría durante el sueño.

clima calor.jpg Calor en Jujuy.

Cúbrete adecuadamente la piel, la cabeza y los ojos con ropa, sombreros o gorros y gafas de sol. Esto te ayudará a prevenir tanto los golpes de calor como las quemaduras.

Consume abundantemente agua. Evita las comidas pesadas de difícil digestión que hacen aumentar la temperatura interna.

Lleva ropa ligera que permita la transpiración, el principal mecanismo de refrigeración de nuestro cuerpo.

Presta especial atención a los ancianos y niños. En concreto, los niños menores de tres años no deben exponerse al sol.

Cómo actuar frente un golpe de calor

En caso de golpe de calor, traslada a la persona afectada a un lugar a la sombra. Colócala en posición tumbada con la espalda recta y las piernas levantadas, para favorecer la circulación de la sangre.

Humedécele el rostro con una esponja o paño húmedo, pero no le des de beber si se encuentra inconsciente porque podrías ahogarla. Si su temperatura no desciende, presenta pulso débil y palidez o sabes que sufre de enfermedades cardíacas, llamar de inmediato al SAME 107.