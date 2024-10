Calor en Jujuy: recomendaciones para cuidar la salud

Viral. Un perro no aguantó el calor y se metió en la pileta del vecino

Cabe destacar que según el SMN, en estos días, las máximas serán alrededor de los 30°. Especialistas recomiendan consumir mucho líquido, preferentemente agua fresca durante todo el día, aun si no se tiene sed.

Humedécele el rostro con una esponja o paño húmedo, pero no le des de beber si se encuentra inconsciente porque podrías ahogarla. Si su temperatura no desciende, presenta pulso débil y palidez o sabes que sufre de enfermedades cardíacas, llamar de inmediato al SAME 107.