jueves 04 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de septiembre de 2025 - 19:28
Fiesta.

Canal 4 transmite este viernes la elección departamental de Palpalá de la FNE 2025

Este viernes Palpalá conocerá a su nueva soberana para la Fiesta Nacional de los Estudiantes entre once candidatas. Será con transmisión de Canal 4, exclusivo para sus clientes.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Candidatas de la Elección Departamental de Palpalá.

Candidatas de la Elección Departamental de Palpalá.

La ciudad de Palpalá vivirá una noche especial el próximo viernes 5 de septiembre con la Elección Departamental que definirá a la nueva soberana que representará a su región en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Canal 4 transmitirá de manera exclusiva para todos sus clientes.

Lee además
FNE 2025: operativoespecial de colectivos y taxis por el Cultural Fest (Foto ilustrativa)
Alto Padilla.

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest
La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

El evento tendrá lugar en el Estadio Olímpico Municipal a partir de las 20:30 horas, donde se presentarán once candidatas, cada una representando a los distintos colegios de esta pujante ciudad siderúrgica.

Transmisión de Canal 4, exclusivo para sus clientes

La elección departamental de Palpalá de la FNE 2025 la podrán seguir minuto a minuto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal 4. Frecuencia 4 en el analógico y frecuencia 11 en HD, este viernes desde las 21 horas, al término de la Segunda Edición.

Las candidatas de Palpalá

  1. Valentina Rebollo – Colegio San Alberto Magno
  2. Rocío Villa – Secundario 53
  3. Angelina Armella – Colegio Modelo de Palpalá
  4. Martina Vilca – Colegio Nacional 1
  5. Mía Calizaya – Bachillerato 22
  6. Camila Arenas – Escuela de Comercio Nº 2
  7. Iris Gaspar – Escuela Nº 2 Las Escaleras
  8. Jessica Ferri – Agrotécnica de El Brete
  9. Constanza Méndez - Escuela de Ed. Técnica Nº 1
  10. Luján Gaspar - Colegio Sagrado Corazón
  11. Alexia Heredia - Secundario Nº 5
CLIP CANDIDATAS PALPALA

Fechas de las Elecciones Departamentales

  • 4 de septiembre - Valle Grande (en Pampichela)
  • 4 de septiembre - Cochinoca (en Abra Pampa)
  • 4 de septiembre - Rinconada (en Santo Domingo)
  • 5 de septiembre - Tumbaya (en Carrizal)
  • 5 de septiembre - Tilcara (en el Tinglado Municipal de Tilcara)
  • 5 de septiembre - Humahuaca
  • 5 de septiembre - Palpalá (Estadio Olímpico)
  • 6 de septiembre - Ledesma (en Yuto)
  • 6 de septiembre - Yavi (en La Quiaca)
  • 7 de septiembre - San Antonio (en la Plaza Central de San Antonio)
  • 10 de septiembre - Santa Bárbara (en El Piquete)
  • 10 de septiembre - Susques (en Catua)
  • 12 de septiembre - San Pedro (en Tiro y Gimnasia)
  • 13 de septiembre - El Carmen (en Talleres de Perico)
  • 14 de septiembre - Dr. Manuel Belgrano (Ciudad Cultural)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

FNE 2025: operativo especial de colectivos y taxis por el Cultural Fest

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

FNE 2025: Iris Cruz representará al departamento Santa Catalina

FNE 2025: convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas

Las candidatas para la Elección Nacional de la FNE 2025

Lo que se lee ahora
La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Casa de Matías Jurado. video
Jujuy.

Encontraron ADN de 21 personas sin identificar en la casa de Matías Jurado

La Quiaca.
La Quiaca.

FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy video
Importante.

Confirmaron a qué hora vuelve el agua en San Salvador de Jujuy

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio video
Atención.

Repartirán agua en San Salvador de Jujuy: el detalle barrio por barrio

Aumento el precio de la hoja de coca video
Golpe al bolsillo.

Coquear es más caro: volvió a aumentar el precio de la hoja de coca

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel