Canal 4 transmite este viernes la elección departamental de Palpalá de la FNE 2025

Candidatas de la Elección Departamental de Palpalá.

La ciudad de Palpalá vivirá una noche especial el próximo viernes 5 de septiembre con la Elección Departamental que definirá a la nueva soberana que representará a su región en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Canal 4 transmitirá de manera exclusiva para todos sus clientes.

El evento tendrá lugar en el Estadio Olímpico Municipal a partir de las 20:30 horas, donde se presentarán once candidatas, cada una representando a los distintos colegios de esta pujante ciudad siderúrgica.

Transmisión de Canal 4, exclusivo para sus clientes La elección departamental de Palpalá de la FNE 2025 la podrán seguir minuto a minuto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal 4. Frecuencia 4 en el analógico y frecuencia 11 en HD, este viernes desde las 21 horas, al término de la Segunda Edición.

Morena Navarro, del Colegio Sagrado Corazón, se despedirá de su reinado en una noche que promete ser mágica y muy emotiva.

Las candidatas de Palpalá Valentina Rebollo – Colegio San Alberto Magno Rocío Villa – Secundario 53 Angelina Armella – Colegio Modelo de Palpalá Martina Vilca – Colegio Nacional 1 Mía Calizaya – Bachillerato 22 Camila Arenas – Escuela de Comercio Nº 2 Iris Gaspar – Escuela Nº 2 Las Escaleras Jessica Ferri – Agrotécnica de El Brete Constanza Méndez - Escuela de Ed. Técnica Nº 1 Luján Gaspar - Colegio Sagrado Corazón Alexia Heredia - Secundario Nº 5 CLIP CANDIDATAS PALPALA Fechas de las Elecciones Departamentales 4 de septiembre - Valle Grande (en Pampichela)

4 de septiembre - Cochinoca (en Abra Pampa)

4 de septiembre - Rinconada (en Santo Domingo)

5 de septiembre - Tumbaya (en Carrizal)

5 de septiembre - Tilcara (en el Tinglado Municipal de Tilcara)

5 de septiembre - Humahuaca

5 de septiembre - Palpalá (Estadio Olímpico)

6 de septiembre - Ledesma (en Yuto)

6 de septiembre - Yavi (en La Quiaca)

7 de septiembre - San Antonio (en la Plaza Central de San Antonio)

10 de septiembre - Santa Bárbara (en El Piquete)

10 de septiembre - Susques (en Catua)

12 de septiembre - San Pedro (en Tiro y Gimnasia)

13 de septiembre - El Carmen (en Talleres de Perico)

14 de septiembre - Dr. Manuel Belgrano (Ciudad Cultural)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.