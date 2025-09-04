Canal 4 transmite este viernes la elección departamental de Palpalá de la FNE 2025

La ciudad de Palpalá vivirá una noche especial el próximo viernes 5 de septiembre con la Elección Departamental que definirá a la nueva soberana que representará a su región en la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Canal 4 transmitirá de manera exclusiva para todos sus clientes.
El evento tendrá lugar en el Estadio Olímpico Municipal a partir de las 20:30 horas, donde se presentarán once candidatas, cada una representando a los distintos colegios de esta pujante ciudad siderúrgica.
Transmisión de Canal 4, exclusivo para sus clientes
La elección departamental de Palpalá de la FNE 2025 la podrán seguir minuto a minuto a través de nuestra pantalla, la pantalla de Canal 4. Frecuencia 4 en el analógico y frecuencia 11 en HD, este viernes desde las 21 horas, al término de la Segunda Edición.
Morena Navarro, del Colegio Sagrado Corazón, se despedirá de su reinado en una noche que promete ser mágica y muy emotiva.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.