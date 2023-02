Ya no falta nada para que comience el Carnaval de Los Tekis y desde la organización lanzaron una innovadora forma para comprar la bebida durante los cuatro días a través de la tarjeta Cashless que tendrá ese uso exclusivo.

¿Qué pasa si queda saldo en la tarjeta?

En caso de que no se ocupe todo el dinero cargado, el mismo será devuelto en el punto de carga de 3 am a 6 am, o también se lo podrá obtener el martes 21 de febrero y el miércoles 22 de 9 a 12 y de 16 a 19.

330012766_1204409523794599_5396891808575510333_n (1).jpg Carnaval de Los Tekis: habilitan la tarjeta Cashless para comprar la bebida.

Viernes 17

La Delio Valdez- Damas Gratis – Dillom – Bersuit Vergarabat – Coroico – Dj Treekoo – Los Mellis – Diableros

Sábado 18

Q’ Lokura - Karina – Kapanga – Coroico – Dj Treekoo – Tunay – Gio Giacoppo

Domingo 19

La Konga – Miguel Mateos – Sergio Galleguillo – Coroico – Dj Treekoo – Jujeños – Hollywood Bungalows – Lu Araya

Lunes 20

Luciano Pereyra – Lázaro Caballero – Los Autenticos Decadentes – Coroico – Mamita Peyote – Dj Treekoo

¿Dónde comprar las entradas?

Los tickets ya comenzaron a venderse de manera anticipada a través de la página PaseShow como así también de manera física en los siguientes puntos de venta:

Además, podés comprar en diferentes puntos físicos:

-Jujuy

San Salvador:

EyM, Belgrano N 969.

Las Vicuñas 587 local 7.

Almirante Brown 1.380.

Yrigoyen 1.070 local 5.

Palpalá:

General O’Higgins 110.

-Salta

Alvarado 690.

Zuviría N 408.

-Tucumán

Buenos Aires N 39.

-Santiago del Estero

Mario Ruiz Producciones, Rivadavia 384.

Menores de 12 años no abonan seguro. (A partir de los 12 sí)