Caso Tamara Fierro: harán pruebas de ADN a sus familiares para identificar los restos

Tras el hallazgo de restos óseos en un descampado en Fraile Pintado, el fiscal a cargo de la investigación confirmó que aún no se puede determinar la identidad y que se cotejarán muestras con familiares de Tamara Fierro, la joven desaparecida.

Blanco aclaró que por el momento no se puede determinar a quién pertenecen los restos hallados ni si corresponden a una persona de sexo masculino o femenino. Además, subrayó que no está afirmando que los restos sean de la joven desaparecida , sino que solo se trata de fragmentos óseos encontrados en la zona.

"Con esto no estoy diciendo que sea la joven o no lo sea, solamente son restos óseos. Tenemos indicios ciertos porque en esta zona no se han registrado en los últimos días denuncias de desaparición de otras personas", explicó el fiscal, marcando la importancia de esperar los resultados científicos para confirmar cualquier hipótesis.