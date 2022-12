Fin de ciclo. . Cena Blanca 2022 en Palpalá: los looks más impactantes

Cena Blanca 2022 en Palpalá: los looks más impactantes

Los estudiantes de Palpalá no fue menos y cerraron el año con looks muy originales. En los chicos se vieron trajes de todo tipo de color, diseño e historia en ellas vestidos que se distinguen del resto por algún detalle, mensaje o historia particular.