Sobre el día específico de pago, el titular de la Dipec detalló: "No es cierta la noticia que circuló de que los censistas iban a cobrar el 18; no es una fecha que nos hayan informado y hayamos comunicado desde la Dipec ni desde el Indec. Honestamente, no sé de dónde surgió esa fecha. De hecho, hemos consultando con el Indec y nos dijeron que esa fecha no está prevista".