Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 20 de junio Clima en Jujuy: el pronóstico del tiempo para el 20 de junio.

¿Cómo vendrá el clima esta semana?

Para esta semana el Servicio Meteorológico Nacional anuncia los días con cielo prácticamente despejado pero con temperaturas muy bajas por las mañanas.

Para el lunes la máxima será de 19º C, mientras que la mínima rondará por los 7º C.

En lo que respecta para el día martes, se estima que mínima se mantendrá con 7º, y en cuanto a la máxima alcanzará los 22º C.

A partir del día miércoles las mínimas previstas descenderán a los 4º C, alcanzando los 2º C para el domingo. Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que el cielo permanecerá parcialmente nublado a partir del día miércoles, y se mantendrá así hasta el domingo. En cuanto a las temperaturas máximas, éstas llegarán desde los 11º a los 13º C.

En cuanto al jueves el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 4º y una máxima de 12º C.

Para el viernes se espera una mínima de 3º y una máxima de 13º C.

El sábado se espera una jornada con un cielo mayormente nublado, con una mínima de 3º y una máxima de 12º C.

Por ultimo, se estima que para el día domingo, habrá un 20% de probabilidad de precipitaciones, con una humedad del 71%, en cuanto al cielo estará mayormente nublado.