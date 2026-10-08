Club de Leones: niños de la Puna participaron del concurso internacional “Cartel de la Paz”

El Club de Leones Jujuy realizó en la Biblioteca Popular de Jujuy la exposición de los trabajos correspondientes al Concurso Internacional “Cartel de la Paz” , que este año se desarrolló bajo el lema mundial “Armonía en la Humanidad”.

La propuesta reunió producciones realizadas por niños y niñas de distintos establecimientos educativos del interior provincial y del Merendero A Pulmón. Participaron alumnos de la Escuela N°154 de Cochagaste, Escuela N°439 de Zauzalito, Escuela N°45 de Cochinoca y Escuela N°72 de Tambillos, además de chicos que concurren al merendero.

La presidenta del Club de Leones Jujuy, Cira Costa , destacó especialmente la posibilidad de que la iniciativa llegara a comunidades de la Puna. “La importancia que tiene este concurso que es de nivel internacional , como lo dijiste muy bien, es que pudimos llegar a la puna jujeña y a saber lo que esos niños en las edades de 10, 11, 11, 12 y 13 años pueden sentir con respecto de participar en un concurso a nivel internacional y de expresarse sobre la paz, porque esa era la temática del concurso”, expresó.

Costa remarcó el impacto que tuvo la participación en los chicos y sus familias. “Fue una emoción, una alegría y un reconocimiento para estas criaturas que trabajaron contando . Entonces a nosotros nos da mucha alegría interior y nos conmueve profundamente”, sostuvo.

Para seleccionar los trabajos, el Club de Leones Jujuy conformó un jurado que tuvo en cuenta distintos criterios. “Lo primero que hicimos desde el Club de Leones Jujuy fue elegir un jurado. Ellos que tomaron el mérito artístico, la originalidad y la expresión del tema, que en este año, esto es un concurso internacional que se viene realizando hace muchos años”, explicó.

Quiénes fueron los ganadores

En una primera instancia se entregaron tres premios. “El primer lugar, Eluney Maite Lamas, que pertenece acá a Jujuy al Merendero a Pulmón. El segundo lugar, Noelia Karina Cruz, de la Escuela 154 de Cochagaste, eso es departamento de Cochinoca. Y el tercer lugar, Rosalía Estrada, de la Escuela número 45 de Cochinoca”, detalló Costa.

Club de Leones: niños de la Puna participaron del concurso internacional “Cartel de la Paz”

Durante la jornada se sumaron además dos reconocimientos gracias a una donación particular. “Como estábamos con tres premios, se acercó generosamente una persona ese día y nos donó, el día del evento nos donaron dos premios más, entonces pudimos dar a Xiomara Sammy Morales Barconti de Sausalito y a Andy Matías Carrillo de ocho años, el niño de Sausalito, o sea el de ocho años no compitió pero tuvo su premio también”, explicó.

El regreso del Club de Leones a Jujuy

Costa también habló sobre la conformación actual de la institución en la provincia y la importancia de recuperar su presencia. “El que existamos como Club de Leones Jujuy ya fue muy importante. Todo el país tenía y en el mundo hay muchos clubes, más de 200 clubes de Leones. Jujuy no tenía un Club de Leones, se había cerrado hace unos años atrás. Entonces nos pidieron que como Jujuy era la única provincia que no tenía Club de Leones, nos llamaron y así estamos una comisión de siete miembros activos y 24 miembros pasivos, socios del Club de Leones, manteniendo esta institución”, señaló.

En relación con el espíritu de la organización, agregó: “El Club de Leones es una institución milenaria, se inicia en 1917, en la Segunda Guerra Mundial, finalizando la Segunda Guerra Mundial y que desde el principio significó poder ayudar al que menos tiene, poder ayudar en caso de catástrofes, en caso de enfermedades, en caso de todo tipo de necesidad humana que exista, el Club de Leones puede asistir”.

Finalmente, Costa invitó a más personas a sumarse a la institución. “Pedirles a todos los que quieran unirse, no hace falta que den mucho tiempo, basta con pagar la cuotita mensual de 20 mil pesos, con eso ya se mantiene y se sostiene el club. Lo demás, la beneficencia, lo hacemos trabajando nosotros”, concluyó.