lunes 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 - 10:13
Calendario.

Cómo se paga el día no laborable de agosto

El Gobierno dispuso que el próximo viernes sea un “día no laborable con fines turísticos” y la pregunta surge pensando a quiénes le corresponde y cómo se paga.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
No laborable
Feriados y dias no laborables (1)
Feriados y dias no laborables (2)

Los argentinos nos preparamos para disfrutar de uno de los últimos fines de semana largos en este 2025, sin embargo surgen las dudas entre día feriados y no laborables. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la gran mayoría de los trabajadores contará con tres días de descanso.

Precisamente, según así lo detalla el calendario oficial, el domingo 17 será feriado nacional en conmemoración al “Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín”. No obstante, para este año, el Ejecutivo decidió que el viernes 15 de agosto será considerado un día no laborable, lo que significa que cada empleador tiene la facultad de permitir o no que sus empleados tomen ese día libre. Por esa razón, serán pocas las personas que realmente puedan disfrutar de un fin de semana extendido.

Tal es así que el Decreto 1027/2024, publicado en noviembre del año pasado en el Boletín Oficial, establece que los únicos 3 días no laborables en el año serán:

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre

Cómo se trabaja en un día no laborable

Al ser un "día no laborable con fines turísticos", la normativa no lo incluye dentro de la lista de feriados a nivel nacional. De esta manera, los trabajadores podrían llegar a prestar sus servicios durante la jornada, aunque esto dependerá pura y exclusivamente de la determinación de sus empleadores.

"En los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación", señala la Ley de Contrato de Trabajo.

Cuáles son las diferencias entre un feriado y un día no laborable

Feriado nacional

Se trata de un día de descanso obligatorio. Por lo tanto, si se trabaja, corresponde el pago doble del salario que perciben los empleados.

Día no laborable

En este caso, la decisión de otorgar el día libre corre por cuenta del empleador. Aunque, si a un trabajador le tocara trabajar, se le abonará su salario habitual sin adicionales.

Los argentinos nos preparamos para disfrutar de uno de los &uacute;ltimos fines de semana largos en este 2025, sin embargo surgen las dudas entre d&iacute;a feriados y no laborables. Del&nbsp;viernes 15 al domingo 17 de agosto, la gran mayor&iacute;a de los trabajadores contar&aacute; con tres d&iacute;as de descanso.

Los argentinos nos preparamos para disfrutar de uno de los últimos fines de semana largos en este 2025, sin embargo surgen las dudas entre día feriados y no laborables. Del viernes 15 al domingo 17 de agosto, la gran mayoría de los trabajadores contará con tres días de descanso.

Cuándo es el próximo fin de semana largo

De acuerdo al calendario de feriados, el próximo fin de semana largo será desde el viernes 15 de agosto y hasta el domingo 17 de agosto. A continuación, el listado completo de feriados XXL para los próximos meses:

  • Paso a la Inmortalidad del General San Martín: del viernes 15 al domingo 17 de agosto.
  • Día de la Soberanía Nacional: del viernes 21 al lunes 24 de noviembre.
  • Día de la Virgen: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.
Cuántos feriados quedan en 2025

Feriados inamovibles

  • Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 15 de agosto: Feriado con fines turísticos.
  • Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.

