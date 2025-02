Corte de agua: el servicio se empezaría a normalizar desde este jueves al mediodía

Asimismo, García aclaró que "el agua turbia sigue siendo agua potable y no afecta a la salud. Solo tiene un aspecto de turbidez, que es lo único fuera de norma. No obstante, se recomienda hervirla aunque si alguien toma un vaso no le va a pasar nada. No hay riesgo, no tiene mala calidad".

Agua turbia Agua turbia en Jujuy.

Corte de agua en Capital: qué pasó

Según los reportes oficiales, las precipitaciones superaron los 206 milímetros en un solo día, generando una fuerte crecida en los cauces de los ríos Grande y Guerrero. Esto provocó el arrastre masivo de sedimentos y materia orgánica, elevando los niveles de turbidez a cifras inusuales: 100.000 NTU en el Río Grande y 40.000 NTU en Guerrero. Estos valores imposibilitan la potabilización del agua, ya que las plantas de tratamiento no pueden operar con parámetros tan elevados.

Recomendaciones a la población

Ante la emergencia hídrica, las autoridades solicitan a la comunidad extremar el uso racional del agua y evitar el derroche. Se recomienda almacenar el recurso disponible en tanques y bidones, priorizando el consumo esencial.

La empresa Agua Potable informó que continuará brindando actualizaciones sobre la evolución del servicio y pidió paciencia a los vecinos mientras se avanza en la normalización del suministro.