Jujuy.. Corte en la línea 107 del SAME: a qué número comunicarse por cualquier emergencia

La línea SAME 107 fuera de servicio en San Salvador de Jujuy.

La línea 107 del Servicio de Asistencia Médica de Emergencias (SAME) Central en San Salvador de Jujuy se encuentra momentáneamente fuera de servicio debido a desperfectos técnicos. Frente a esta situación, se habilitó dos líneas telefónicas alternativas para que la comunidad pueda contactar al servicio de emergencias médicas

En un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Jujuy, se dispuso que operadores de emergencias médicas del SAME trabajen temporalmente desde la base del 911. Esta articulación permite garantizar la atención de emergencias mientras se resuelve el inconveniente con la línea 107.

Además, las autoridades del SAME solicitan a la población tomar nota de los números alternativos hasta que el servicio habitual sea restablecido: 388-5839651 y 388-5983145.

Alarmante aumento de llamadas falsas al sistema de emergencias del SAME

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Jujuy está lidiando con un creciente problema: un alto número de llamadas falsas que no solo desperdician recursos valiosos, sino que también ponen en peligro la vida de quienes realmente necesitan asistencia. Pablo Jure, director del SAME, expuso la gravedad de la situación.

“En toda la provincia de Jujuy hacemos un promedio de 300 asistencias diarias. En San Salvador de Jujuy, entre 125 y 150 asistencias son comunes, pero recibimos entre 500 y 600 llamadas por día. Muchas de estas son falsas”, explicó Jure. Este desbalance entre la cantidad de llamadas y las asistencias efectivas genera una carga innecesaria sobre el sistema.

Es importante resaltar, que el equipo de Emergencia que reciben llamadas falsas no solo distraen los recursos, sino que también se arriesga la vida de los pacientes reales, que podrían no recibir la atención necesaria a tiempo, destacó Pablo Jure.

