Alarmante aumento de llamadas falsas al sistema de emergencias del SAME

El sistema de emergencias del SAME enfrenta un alarmante aumento de llamadas falsas, por lo que buscan aprobar una ley que lo prohíba.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en Jujuy está lidiando con un creciente problema: un alto número de llamadas falsas que no solo desperdician recursos valiosos, sino que también ponen en peligro la vida de quienes realmente necesitan asistencia. Pablo Jure, director del SAME, expuso la gravedad de la situación.