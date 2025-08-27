miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 08:21
Atención.

Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en septiembre 2025

El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos para septiembre de 2025, con los sueldos correspondientes a agosto. Cuándo cobran los docentes.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Cuándo cobran los docentes en septiembre 2025.

Cuándo cobran los docentes en septiembre 2025.

Quedó oficializado el cronograma de pagos correspondientes a agosto 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 5 de septiembre. Dentro de ese esquema, se confirmó la fecha en la que los docentes cobrarán sus haberes: será el miércoles 3 de septiembre.

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Importante.

Cronograma de pagos en Jujuy: fechas de cobro del sueldo en agosto 2025

El alcance de este pago incluye a los trabajadores del Ministerio de Educación de todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior.

Cronograma de pagos
El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública

Lunes 1 de septiembre

  • Veteranos de Guerra de Malvinas
  • Policía de la Provincia
  • Servicio Penitenciario
  • Organismos Autárquicos

Martes 2 de septiembre

  • Municipios
  • Administración Central
  • Ministerio de Salud
  • Ministerio de Desarrollo Humano

Miércoles 3 de septiembre

  • Educación Nivel Inicial y Primario
  • Educación Nivel Secundario y Superior

Jueves 4 de septiembre

  • Organismos Descentralizados
  • Poder Judicial
  • Poder Legislativo
  • Auditoría General
  • Funcionarios

