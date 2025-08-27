Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en septiembre 2025

Quedó oficializado el cronograma de pagos correspondientes a agosto 2025, que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 5 de septiembre. Dentro de ese esquema, se confirmó la fecha en la que los docentes cobrarán sus haberes: será el miércoles 3 de septiembre.
El alcance de este pago incluye a los trabajadores del Ministerio de Educación de todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior.
Cronograma de pagos de los empleados de la Administración Pública
Lunes 1 de septiembre
- Veteranos de Guerra de Malvinas
- Policía de la Provincia
- Servicio Penitenciario
- Organismos Autárquicos
Martes 2 de septiembre
- Municipios
- Administración Central
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Desarrollo Humano
Miércoles 3 de septiembre
- Educación Nivel Inicial y Primario
- Educación Nivel Secundario y Superior
Jueves 4 de septiembre
- Organismos Descentralizados
- Poder Judicial
- Poder Legislativo
- Auditoría General
- Funcionarios
