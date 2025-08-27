Cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los docentes en septiembre 2025

Quedó oficializado el cronograma de pagos correspondientes a agosto 2025 , que se desarrollará entre el lunes 1 y el jueves 5 de septiembre . Dentro de ese esquema, se confirmó la fecha en la que los docentes cobrarán sus haberes : será el miércoles 3 de septiembre .

El alcance de este pago incluye a los trabajadores del Ministerio de Educación de todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior .

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy

