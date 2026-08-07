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7 de agosto de 2026 - 09:32
Jujuy.

Cuál es el mejor método para combatir pulgas según un veterinario jujeño

Un veterinario jujeño explicó qué tratamiento recomienda contra las pulgas en perros y gatos y las diferencias entre pastillas y pipetas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Pulgas en perros y gatos&nbsp;

Pulgas en perros y gatos 

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El veterinario jujeño Sebastián Zampini (MP 252) explicó cuáles son las opciones que suele recomendar y destacó que, en el caso de los perros, actualmente existen comprimidos con una duración prolongada.

Para los perros, recomienda los comprimidos

Consultado sobre cuál considera el mejor tratamiento contra las pulgas en perros, Zampini señaló que su principal recomendación son las pastillas o comprimidos antipulgas.

“Lo mejor, hablando de perros, son las pastillas. Vienen unos comprimidos que están muy buenos. La gran mayoría tiene una duración de dos o tres meses”, explicó.

De esta manera, una de las ventajas que remarcó el profesional es el tiempo durante el cual el producto mantiene su acción, evitando tener que realizar aplicaciones externas con mayor frecuencia.

Las pulgas pueden vivir y reproducirse perfectamente durante el invierno en el calor de tu hogar.

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¿Qué pasa con las pipetas?

Las pipetas también son una de las alternativas más habituales para combatir las pulgas, principalmente por su facilidad de aplicación sobre la piel del animal.

Sin embargo, Zampini explicó que presentan algunas diferencias frente a los comprimidos, especialmente cuando el perro se moja o debe ser bañado.

“También las pipetas. Lo que pasa es que suelen manchar un poco si llueve o si lo quieren bañar. Entonces yo suelo recomendar más las pastillas”, indicó.

Según explicó, ambas alternativas pueden resultar efectivas, aunque en perros suele inclinarse por los comprimidos por su duración y practicidad.

En los gatos, la recomendación cambia

Para los gatos, en cambio, el veterinario indicó que la opción que suele utilizarse son las pipetas antipulgas.

De esta forma, el tratamiento no es necesariamente el mismo para todas las mascotas y debe contemplarse la especie antes de elegir el producto.

Ante la presencia de pulgas, la recomendación es consultar con un profesional veterinario para determinar qué producto corresponde utilizar en cada animal y cómo debe administrarse.

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