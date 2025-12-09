Cuáles son los documentos necesarios para poder circular en auto en las vacaciones 2026

Controles vehiculares - Foto alusiva

Arranca la temporada de vacaciones y los controles en rutas se intensifican. Para evitar demoras y sanciones, es clave revisar la documentación del vehículo y del conductor antes de salir.

Documentos que tenés que llevar Estos son los básicos que suelen requerirse en puestos de control y peajes durante la temporada:

Documento Nacional de Identidad. Revisión Técnica Vehicular (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) Licencia nacional de conducir. Comprobante de poliza de seguro vigente. Cédula de identificación del vehículo. Placas de identificación de dominio (en los lugares establecidos por la reglamentación) image Cómo presentar la documentación en un control Llevá todo a mano en una carpeta o sobre. Si usás apps oficiales o credenciales digitales, preparalas antes de llegar al puesto para no frenar la fila. Verificá que lo digital esté vigente y descargado por si no hay señal.

Además, es importante chequear fechas de vencimiento y que los datos coincidan entre conductor y vehículo. Si cambiás de auto, actualizá los registros. Si vas a conducir alternadamente con otra persona, prepará la documentación de ambos.

Intensos controles en rutas jujeñas Intensos controles en rutas jujeñas Consejos para viajar sin contratiempos Checklist previo: revisá neumáticos, luces, y guardá los documentos en la guantera.

Copias de respaldo: copia impresa + versión digital (si aplica en tu jurisdicción).

Peajes y apps: cargá saldo con anticipación.

Seguridad: no dejes documentación a la vista cuando estaciones. Qué pasa si falta algún documento Podés enfrentar demoras, retención preventiva o multas según corresponda. Lo mejor es regularizar antes de salir: si detectás vencimientos, reprogramá el viaje o resolvelo en el acto si existe trámite digital habilitado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.