¿Cuánto cuesta criar un perro en Jujuy en el 2025?

“La mayoría compra siempre el alimento más barato que hay , de mil pesos”, aclaró, y dijo que con la llegada del frío, “el perro se alimenta más. Un perro te come una bolsa al mes, que está en promedio 20 a 30 mil, un alimento estándar”.

Los perros de raza, más caros

“Un perro de raza sube un poco más. Lleva más peluquería, lleva más cosmética, más cuidados. Entre 70 y 80 mil”, detalló Lamas y destacó que un perro mestizo “asimila mejor los alimentos, no tiene tantos cuidados. Normalmente son de pelo corto, así que tienen menos cuidado que un perro de raza”.

“Para mí lo estándar sería lo que le podemos dar al perro, no desbalancearlo, darle una marca y darle siempre la misma, no cambiarlo. Es de acuerdo al bolsillo, si le podemos dar un alimento de 30 mil, perfecto. No variar ni para abajo ni para arriba”.

Sobre la vestimenta que es necesaria en invierno, el especialista dijo que el precio va desde 3 mil a 10 mil pesos la ropa para perros. “Y las golosinas tenemos de 500 pesos a 1 mil pesos un huesito, por ejemplo”, lo que eleva el presupuesto.

Los gatos, la otra opción

“Mucha gente ahora cría gatos”, subrayó. “Está creciendo muchísimo la población de gatos. Hoy hay muchos más alimentos de gatos que de perros. Alimentos para gatos hay de toda la variedad, pero la mayoría compran alimento urinario para evitar enfermedades”

Lamas dijo que también la crianza de perros se bajó a animales chicos. “Ya muy poca gente cría perros grandes por el costo”, y detalló que incluyendo todo, vestuario, juguete, veterinario, comida y peluquería, un perro cuesta 100 mil criarlo.

“Cuando tienen varios perros, buscan equilibrar y se llevan un solo alimento para todos. Vienen alimentos que son de bolsas de 22 a 25 kilos, son criadores, lo utilizan para el cachorro, para el mediano y para el adulto”, cerró.