Se acerca el cierre del ciclo lectivo en el nivel medio y luego las mesas de examen de diciembre. En estas fechas aumenta la demanda de clases particulares para reforzar contenidos y llegar mejor preparados . Conocé cuánto puede costar preparar una materia con docentes particulares .

Cada vez más estudiantes recurren a profesores particulares en busca de apoyo personalizado , aunque este año los precios muestran un incremento respecto al año pasado, reflejando el impacto de la inflación y los mayores costos educativos.

La profesora Sonia Cañari , dijo que, en promedio, las clases particulares van “entre 80 y 90 mil pesos por programa completo” , y dijo que el incremento con respecto al 2024 es importante. “Antes era entre 50 y 60 mil pesos”.

¿Cuánto cuesta preparar una materia particular en Jujuy?

Aclaró que tanto las materias de lengua y matemática “a veces se cobra un poco más, algo así como 90 mil pesos, pero por lo que es más específico y más profundo”, dijo la docente sobre el trabajo con los alumnos del nivel medio.

La modalidad de las clases

Destacó que “ahora ya no se prepara programa, se preparan más clases, o por temas”, y dijo que en estos tiempos “los chicos se van preparando solos y vienen a hacer una clase de consulta de un tema en específico. Y cobramos por clase, no por hora”, indicó.

Dijo que en los colegios privados se dan clases de consulta y eso facilita el proceso a los estudiantes. “Están teniendo muchas clases de consulta que son la parte de técnicas de estudio o temas específicos que necesitan trabajar”.

“En algunos colegios están teniendo tutorías, entonces tienen una que otra clase de consulta, pero necesitan aparte otra ayuda para poder preparar bien la materia”, dijo Cañari sobre la metodología de estos años en la educación.

Materia particular de lengua extranjeras

Sobre la preparación para las lenguas extranjeras, subrayó que “tengo conocimiento que están cobrando 100 mil pesos por ejemplo en francés casi el programa, pero hay algunos docentes que trabajan por horas”, y resaltó que cada consulta cuesta 8 mil pesos.