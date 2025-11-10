Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 10 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades: Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 10 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.
Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 10
Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.
A la cabeza: 7877 - Las piernas
-
7877
-
2748
-
2846
-
4689
-
0984
-
7786
-
9287
-
8193
-
6216
-
2745
-
0649
-
8165
-
4407
-
5683
-
1290
-
5227
-
5341
-
7572
-
0672
-
3414
Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.
A la cabeza: 8411 - El Palito
Todos los números ganadores:
-
8411
-
7354
-
4379
-
0598
-
6799
-
3606
-
0635
-
4057
-
4771
-
0621
-
3563
-
2006
-
3686
-
0868
-
2516
-
9529
-
6388
-
8382
-
7289
-
7184
Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.
A la cabeza: 2385 - La Linterna
Todos los números ganadores:
-
2385
-
8224
-
0185
-
8336
-
3416
-
0498
-
5946
-
7019
-
4777
-
8296
-
0685
-
7729
-
0734
-
4817
-
8987
-
4898
-
0789
-
9246
-
6721
-
5053
Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.
A la cabeza: 50 - El pan
Todos los números ganadores:
-
0450
-
1884
-
8588
-
5065
-
2037
-
5160
-
6951
-
4512
-
9653
-
9018
-
4243
-
1197
-
6218
-
8916
-
5643
-
1969
-
6049
-
2023
-
1521
-
9355
Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.
A la cabeza: 3595 - Los Anteojos
Todos los números ganadores:
-
3595
-
1532
-
5251
-
7510
-
5449
-
2465
-
2437
-
4624
-
2576
-
1721
-
0352
-
2717
-
4575
-
1172
-
6966
-
8889
-
7131
-
0887
-
2961
-
3974
¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?
Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.
¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?
La Primera: a las 12hs
La Matutina: a las 15hs
Vespertina: a las 18hs
Nocturna: a las 21hs
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.