lunes 10 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de noviembre de 2025 - 20:50
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 10 de noviembre

Conocé los resultados de todos los sorteos de la Tómbola Jujeña de hoy, lunes 10 de noviembre con los números ganadores de Primera y Matutina del juego de azar más popular de la provincia de Jujuy.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
resultados sorteo quiniela tombola.jpg
quiniela tombola.jpg
Lee además
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre
tombola jujena: resultados y numeros ganadores de hoy, lunes 20 de octubre
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: Resultados de hoy, lunes 10

Sorteo Tómbola Jujeña: Previa - 10:15 hs.

A la cabeza: 7877 - Las piernas

Los números ganadores:

  1. 7877

  2. 2748

  3. 2846

  4. 4689

  5. 0984

  6. 7786

  7. 9287

  8. 8193

  9. 6216

  10. 2745

  11. 0649

  12. 8165

  13. 4407

  14. 5683

  15. 1290

  16. 5227

  17. 5341

  18. 7572

  19. 0672

  20. 3414

Sorteo Tómbola Jujeña: Primera - 12:00 hs.

A la cabeza: 8411 - El Palito

Todos los números ganadores:

  1. 8411

  2. 7354

  3. 4379

  4. 0598

  5. 6799

  6. 3606

  7. 0635

  8. 4057

  9. 4771

  10. 0621

  11. 3563

  12. 2006

  13. 3686

  14. 0868

  15. 2516

  16. 9529

  17. 6388

  18. 8382

  19. 7289

  20. 7184

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 2385 - La Linterna

Todos los números ganadores:

  1. 2385

  2. 8224

  3. 0185

  4. 8336

  5. 3416

  6. 0498

  7. 5946

  8. 7019

  9. 4777

  10. 8296

  11. 0685

  12. 7729

  13. 0734

  14. 4817

  15. 8987

  16. 4898

  17. 0789

  18. 9246

  19. 6721

  20. 5053

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

  1. 0450

  2. 1884

  3. 8588

  4. 5065

  5. 2037

  6. 5160

  7. 6951

  8. 4512

  9. 9653

  10. 9018

  11. 4243

  12. 1197

  13. 6218

  14. 8916

  15. 5643

  16. 1969

  17. 6049

  18. 2023

  19. 1521

  20. 9355

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 3595 - Los Anteojos

Todos los números ganadores:

  1. 3595

  2. 1532

  3. 5251

  4. 7510

  5. 5449

  6. 2465

  7. 2437

  8. 4624

  9. 2576

  10. 1721

  11. 0352

  12. 2717

  13. 4575

  14. 1172

  15. 6966

  16. 8889

  17. 7131

  18. 0887

  19. 2961

  20. 3974

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, viernes 17 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 20 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 21 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 22 de octubre

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, domingo 9 de noviembre

Lo que se lee ahora
Tradicionales tortillas rellenas de la Quebrada 
Quebrada.

Cuánto cuestan las tortillas rellenas en Purmamarca y cuánto aumentaron

Por  Sofía Gutiérrez

Las más leídas

Un hombre que salió a caminar fue quien halló el cuerpo de la chica.
Santiago del Estero.

Hallaron muerta a una chica de 18 años en un descampado

Docente.
Relevamiento.

Arranca el Censo Nacional Docente: qué es y cómo hacerlo

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy video
Gestiones.

Las preguntas más frecuentes a la hora de sacar la licencia de conducir en Jujuy

Se llevó la caja navideña de una compañera: la Justicia dijo que su despido estuvo justificado.  
Conflicto laboral.

Fue despedido tras llevarse la caja navideña de una compañera y la Justicia avaló la decisión

Día de la Tradición
Efemérides.

Día de la Tradición: por qué se celebra el 10 de noviembre en Argentina y qué representa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel