Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, lunes 10 de noviembre

La Tómbola Jujeña sortea 6 veces por día denominándose estas modalidades : Primera y Matutina. Conocé los resultados del sorteo de hoy, lunes 10 de noviembre y todo lo que debés saber del juego que es gestionado y administrado por el Banco de Acción Social (B.A.S) de la provincia de Jujuy.

A la cabeza: 7877 - Las piernas

A la cabeza: 8411 - El Palito

Todos los números ganadores:

8411 7354 4379 0598 6799 3606 0635 4057 4771 0621 3563 2006 3686 0868 2516 9529 6388 8382 7289 7184

Sorteo Tómbola Jujeña: Matutina - 15:00 hs.

A la cabeza: 2385 - La Linterna

Todos los números ganadores:

2385 8224 0185 8336 3416 0498 5946 7019 4777 8296 0685 7729 0734 4817 8987 4898 0789 9246 6721 5053

Sorteo Tómbola Jujeña: Vespertina - 18:00 hs.

A la cabeza: 50 - El pan

Todos los números ganadores:

0450 1884 8588 5065 2037 5160 6951 4512 9653 9018 4243 1197 6218 8916 5643 1969 6049 2023 1521 9355

Sorteo Tómbola Jujeña: Nocturna - 21:00 hs.

A la cabeza: 3595 - Los Anteojos

Todos los números ganadores:

3595 1532 5251 7510 5449 2465 2437 4624 2576 1721 0352 2717 4575 1172 6966 8889 7131 0887 2961 3974

¿Cómo se juega a la Tómbola Jujeña?

Este juego sortea 4 veces por día denominándose estas modalidades: La primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. De lunes a viernes se sortean las 4 modalidades. Las apuestas se realizan de manera similar a como se realizan en las demás quinielas provinciales aceptando tanto apuestas directas como redoblonas.

¿Cuándo se sortea la Tómbola Jujeña?

La Primera: a las 12hs

La Matutina: a las 15hs

Vespertina: a las 18hs

Nocturna: a las 21hs