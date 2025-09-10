miércoles 10 de septiembre de 2025

10 de septiembre de 2025 - 07:10
Córdoba.

Cuatro estudiantes jujeños a las Olimpiadas Agropecuarias

Estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica participarán de la instancia nacional de las Olimpiadas Agropecuarias.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jujuy estará presente en la instancia nacional de las Olimpiadas Agropecuarias 2025. Cuatro estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13, ubicada en la localidad de Valle Grande, representarán a la provincia.

Se trata de Paulino Mamani, Eloy Lueres, Cruz Enzo y Francisco Lueres, quienes serán parte del equipo que será acompañado por el docente asesor Elber Ríos. Todos estarán presentes en la instancia a desarrollarse en la localidad de Oncativo de Córdoba del 3 al 7 de noviembre.

Qué llevarán los estudiantes jujeños

Los alumnos desarrollarán talleres técnicos, abordarán la resolución de problemáticas reales del campo, presentarán sus propuestas de mejora y tendrán instancias de intercambio, además de visitas a productores rurales.

Esperan también realizar recorridos por la localidad y espacios culturales como el tradicional fogón estudiantil. El encuentro culminará con la entrega de premios y medallas, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de los equipos.

