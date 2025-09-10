Cuatro estudiantes jujeños a las Olimpiadas Agropecuarias

Jujuy estará presente en la instancia nacional de las Olimpiadas Agropecuarias 2025. Cuatro estudiantes de la Escuela Provincial Agrotécnica N° 13, ubicada en la localidad de Valle Grande, representarán a la provincia.

Se trata de Paulino Mamani, Eloy Lueres, Cruz Enzo y Francisco Lueres, quienes serán parte del equipo que será acompañado por el docente asesor Elber Ríos. Todos estarán presentes en la instancia a desarrollarse en la localidad de Oncativo de Córdoba del 3 al 7 de noviembre.

Qué llevarán los estudiantes jujeños Los alumnos desarrollarán talleres técnicos, abordarán la resolución de problemáticas reales del campo, presentarán sus propuestas de mejora y tendrán instancias de intercambio, además de visitas a productores rurales. Esperan también realizar recorridos por la localidad y espacios culturales como el tradicional fogón estudiantil. El encuentro culminará con la entrega de premios y medallas, reconociendo el esfuerzo y la creatividad de los equipos.

