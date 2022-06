Daniel Filmus en Jujuy: "Hay que federalizar la ciencia"

Explicó que la presencia del Estado nacional en las provincias es clave y la manera de hacerlo es "transfiriendo tecnología".

Invertir en las provincias

Asimismo, Daniel Filmus habló de la importancia de generar mejores condiciones en el punto de vista científico - tecnológico en todas las áreas. "Necesitamos generar más ciencia y tecnología en los lugares donde se produce materia prima. Eso también va a hacer que los jóvenes estudien y trabajen en donde viven, y Palpalá es uno de esos ejemplos".

Por último se refirió a las políticas de estado, "nosotros venimos de años en donde no se invirtió en ciencia, tecnología y educación. Entonces no se puede pensar en un país que tenga todo el tiempo que recuperar lo que se pierde en algunos años. No se cumplió una ley que establece un limite de inversión en esos aspectos".

