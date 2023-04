Este miércoles la ANMAT aprobó la primera vacuna contra el dengue . Fue desarrollada por el laboratorio japonés Takeda para todas las personas mayores de 4 años que hayan cursado o no previamente la enfermedad.

Sobre este tema dialogamos con Jesús Chuquisaca (MP 1366), un reconocido médico de Jujuy que dio su punto de vista sobre este nuevo avance científico. “Hay muchos países que ya la están aplicando. Yo recomendó a aquellos que no tuvieron dengue que se apliquen la vacuna”, comenzó diciendo.

Chuquisaca recordó que el dengue es un mosquito que tenemos dentro de nuestras casas y que actualmente conviven 4 variedades. “Si a mí me pica un mosquito tipo 1 y al año siguiente me pica de nuevo el mosquito del mismo tipo, no hay problema porque ya tengo el anticuerpo”.