martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 07:52
Salud mental.

Depresión: señales de alerta y claves para acompañar a alguien cercano

Cada 13 de enero se celebra el Día de Lucha contra la Depresión, en busca de visibilizar un trastorno, promover la detección temprana y difundir herramientas.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Día de lucha contra la Depresión (Imagen generada con Gemini)

Día de lucha contra la Depresión (Imagen generada con Gemini)

Se trata de un trastorno del estado de ánimo que afecta la forma de pensar, sentir y actuar. Puede generar tristeza persistente, desinterés por actividades cotidianas y dificultades para sostener rutinas básicas. En muchos casos, el cuadro pasa desapercibido o se confunde con cansancio, estrés o problemas pasajeros.

Señales frecuentes que permiten detectar la depresión

Uno de los primeros indicadores suele ser un cambio marcado en el estado de ánimo. Tristeza constante, irritabilidad o sensación de vacío que se extiende durante semanas aparecen como señales de alerta. A esto se suma la pérdida de interés por actividades que antes generaban placer.

También se observan cambios en el sueño y en el apetito. Algunas personas duermen muchas horas y otras sufren insomnio. Lo mismo ocurre con la comida, con aumento o disminución significativa del apetito sin causa aparente.

En el plano físico, la depresión puede manifestarse con cansancio permanente, dolores corporales difusos y falta de energía. En lo emocional, aparecen sentimientos de culpa, baja autoestima y dificultad para concentrarse, lo que impacta en el trabajo, el estudio y los vínculos.

Embed - Depresión: Qué es, por qué ocurre y principales síntomas | #TELOEXPLICO

La importancia de hablar y pedir ayuda a tiempo

Reconocer las señales constituye el primer paso, pero hablar del tema resulta igual de importante. Pedir ayuda no implica debilidad, sino una forma de cuidado. El diálogo con personas de confianza puede abrir la puerta a un acompañamiento adecuado.

El abordaje profesional cumple un rol central. Psicólogos y psiquiatras cuentan con herramientas para evaluar cada caso y proponer tratamientos acordes. La atención temprana mejora el pronóstico y reduce el impacto del trastorno en la vida diaria.

En muchos contextos, el miedo al qué dirán o la falta de información retrasan la consulta. Por eso, las campañas de concientización buscan desarmar prejuicios y reforzar la idea de que la salud mental forma parte de la salud integral.

Cómo acompañar a una persona con depresión

El entorno cercano influye de manera directa. Escuchar sin juzgar aparece como una de las acciones más importantes. Evitar frases minimizadoras y validar lo que la otra persona siente fortalece el vínculo y genera confianza.

Acompañar también implica respetar los tiempos. La depresión no se resuelve con voluntad ni con consejos rápidos. Ofrecer presencia, ayuda concreta en tareas cotidianas y apoyo para acceder a atención profesional marca una diferencia.

En situaciones donde aparecen ideas de daño o desesperanza extrema, la búsqueda de ayuda urgente resulta fundamental. Existen líneas de atención gratuitas y servicios de emergencia preparados para intervenir en estos casos.

Las interrupciones del sueño frecuentes tienen relación con el estrés, la ansiedad, la depresión o hábitos como el uso de pantallas antes de dormir.
Qué significa despertarse varias veces en la madrugada, según la psicología.

Qué significa despertarse varias veces en la madrugada, según la psicología.

Recomendaciones para fortalecer la prevención y la ayuda

La información confiable cumple un rol central. Difundir contenidos claros sobre salud mental en escuelas, trabajos y espacios comunitarios favorece la detección temprana y reduce el estigma.

Promover hábitos de cuidado también suma. Mantener rutinas, sostener vínculos sociales, realizar actividad física acorde a cada posibilidad y buscar espacios de descanso contribuyen al bienestar emocional.

Otra recomendación apunta al uso responsable de redes sociales y pantallas. El consumo excesivo puede profundizar el aislamiento y la comparación constante. Fomentar el equilibrio digital ayuda a cuidar la salud mental.

Cómo pedir ayuda en Jujuy

Llama al 0800-888-4767 (Salud Mental Escucha, disponible todo el día) o al SAME 107 para emergencias en salud mental. También está la línea nacional 0800-999-0091, gratuita de lunes a viernes.

Accede a la asistencia virtual en salud mental (lunes a viernes, 8-20 hs) en https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/, haciendo clic en "Salud Mental".

Acude a guardias como el Hospital San Roque (24 hs), Hospital Pablo Soria (24 hs, tel: 388-422-1259) o centros de salud cercanos vía http://www.msaludjujuy.gov.ar.

