Desde mañana rigen nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

El Municipio de San Salvador de Jujuy informó que a partir del jueves 15 de enero comienza a aplicarse la nueva tarifa para el transporte alternativo de pasajeros, que alcanza a taxis de radio llamada y taxis compartidos.

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que desde el jueves 15 de enero entrará en vigencia una actualización en las tarifas del transporte alternativo de pasajeros, conforme a lo establecido por la normativa vigente. La medida abarca a los servicios de taxis de radio llamada y taxis compartidos que operan en la capital provincial.

Desde la Dirección de Fiscalización de Transporte se comunicó que los permisionarios deberán adecuar sus sistemas de cobro y presentarse para la verificación correspondiente de las ticketeras, trámite que se realizará en los horarios habituales de atención administrativa y control técnico. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de este procedimiento podría derivar en sanciones.

En cuanto a los nuevos valores, el servicio de taxi de radio llamada contará con una tarifa diferenciada según el horario. Durante el día, entre las 5 y las 22 horas, se aplicará una bajada de bandera de 940 pesos y un valor por cada 100 metros recorridos de 94 pesos. En el horario nocturno, así como los domingos y feriados, la bajada de bandera será de 1.160 pesos y la ficha por cada 100 metros ascenderá a 116 pesos.

Por su parte, el servicio de taxi compartido fijó una tarifa de 1.200 pesos en horario diurno y de 1.500 pesos durante la noche.

