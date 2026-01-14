miércoles 14 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de enero de 2026 - 17:12
Aumento.

Desde mañana rigen nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Las nuevas tarifas empezarán a regir desde este jueves 15 de enero para taxis de radio llamada y compartidos en San Salvador de Jujuy.

Por  Agustín Weibel
Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

El Municipio de San Salvador de Jujuy informó que a partir del jueves 15 de enero comienza a aplicarse la nueva tarifa para el transporte alternativo de pasajeros, que alcanza a taxis de radio llamada y taxis compartidos.

Lee además
Transporte de media distancia Jujuy
Atención.

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos
Terminal de Jujuy
Recorridos.

Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo

Nuevas tarifas para los taxis de radio llamada y taxis compartidos

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció que desde el jueves 15 de enero entrará en vigencia una actualización en las tarifas del transporte alternativo de pasajeros, conforme a lo establecido por la normativa vigente. La medida abarca a los servicios de taxis de radio llamada y taxis compartidos que operan en la capital provincial.

Desde la Dirección de Fiscalización de Transporte se comunicó que los permisionarios deberán adecuar sus sistemas de cobro y presentarse para la verificación correspondiente de las ticketeras, trámite que se realizará en los horarios habituales de atención administrativa y control técnico. Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de este procedimiento podría derivar en sanciones.

En cuanto a los nuevos valores, el servicio de taxi de radio llamada contará con una tarifa diferenciada según el horario. Durante el día, entre las 5 y las 22 horas, se aplicará una bajada de bandera de 940 pesos y un valor por cada 100 metros recorridos de 94 pesos. En el horario nocturno, así como los domingos y feriados, la bajada de bandera será de 1.160 pesos y la ficha por cada 100 metros ascenderá a 116 pesos.

Por su parte, el servicio de taxi compartido fijó una tarifa de 1.200 pesos en horario diurno y de 1.500 pesos durante la noche.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Desde enero aumenta el transporte de media distancia en Jujuy: los nuevos montos

Los horarios del transporte de media distancia en Jujuy por Navidad y Año Nuevo

Jujuy: desde este 1 de enero rige el aumento en el transporte de media distancia

A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

Muerte en la comisaría de El Chingo: "Existe una demora totalmente injustificada", dijo el abogado de la familia

Lo que se lee ahora
Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy. video
Policiales.

Atropellaron a una mujer en la zona de la vieja terminal de Jujuy

Alerta meteorológico. video
Atención.

Jujuy está bajo alerta amarilla por tres días: se esperan tormentas y posible granizo

Estadio de Altos Hornos Zapla. video
Policiales.

Encontraron un muerto en el estadio de Altos Hornos Zapla

Jujuy Básquet.
LaLiga.

Dura derrota de Jujuy Básquet ante Estudiantes de Tucumán

Carnaval en Jujuy. video
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel