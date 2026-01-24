sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 17:04
Jujuy.

Detuvieron a hombre con pedido de captura por violencia de género en El Chingo

Dos hombres fueron demorados en un recorrido preventivo en el barrio El Chingo. Uno registraba pedido de captura por lesiones leves agravadas y el otro portaba un arma blanca.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
detenidos en El Chingo

El personal del Pelotón Cobra circulaba por la intersección de calle Alfonsín y Vuelta de Obligado, en el barrio El Chingo cuando lograron detener a dos hombres que intentaron fugarse, uno con pedido de captura y el otro portando un cuchillo.

Los efectivos realizaban un recorrido de rutina por la zona cuando se dieron con esta situación. Al notar la presencia del móvil J-10, cuatro hombres intentaron huir. El personal al cabo de unos minutos logró detener a dos de ellos: un hombre de 28 años y otro de 32 años.

Identificación y secuestro de arma blanca

Tras consulta al Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se confirmó que el hombre de 28 años tenía un pedido activo de comparendo por lesiones leves agravadas, en contexto de violencia de género.

Al segundo sujeto se le incautó un cuchillo tipo “sierrita” de aproximadamente 20 centímetros, oculto entre sus prendas. El elemento quedó en calidad de secuestro preventivo.

Traslado y actuaciones judiciales

Ambos individuos fueron alojados en la Seccional 61°, donde se labraron las actas de requisa correspondientes y quedaron a disposición de la justicia.

Por  Agustín Weibel