Detuvieron a hombre con pedido de captura por violencia de género en El Chingo

El personal del Pelotón Cobra circulaba por la intersección de calle Alfonsín y Vuelta de Obligado, en el barrio El Chingo cuando lograron detener a dos hombres que intentaron fugarse, uno con pedido de captura y el otro portando un cuchillo.

Los efectivos realizaban un recorrido de rutina por la zona cuando se dieron con esta situación. Al notar la presencia del móvil J-10, cuatro hombres intentaron huir. El personal al cabo de unos minutos logró detener a dos de ellos: un hombre de 28 años y otro de 32 años.

Identificación y secuestro de arma blanca Tras consulta al Centro de Información y Análisis Criminal (CIAC), se confirmó que el hombre de 28 años tenía un pedido activo de comparendo por lesiones leves agravadas, en contexto de violencia de género.

Al segundo sujeto se le incautó un cuchillo tipo “sierrita” de aproximadamente 20 centímetros, oculto entre sus prendas. El elemento quedó en calidad de secuestro preventivo.

Traslado y actuaciones judiciales Ambos individuos fueron alojados en la Seccional 61°, donde se labraron las actas de requisa correspondientes y quedaron a disposición de la justicia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.