Si bien esta fecha no tiene ninguna relación con su historia y fue elegida al azar por un grupo de fanáticos en el año 2011, el 3 de mayo quedó instaurado como el Día de la Milanesa en Argentina.

Ante un gran marco de encuestados, la mayoría decidió optar por la milanesa de carne y frita como "la mejor", por encima de varias opciones. Asimismo, muchos resaltaron que optan por acompañarla con papas, ya sean fritas o al horno.

Otras de las opciones elegidas por los jujeños, también fueron las milanesas de pollo y berenjena, al horno, napolitana y con puré.

ENCUESTA DÍA MILANESA: ¿Cómo las prefieren los jujeños?

¿Por qué se celebra el Día de la Milanesa?

El Día de la Milanesa no se trata de una fecha institucional, como lo son muchas otras, sino de una fiesta popular, creada por sus propios fanáticos. La fecha no recuerda nada en particular, fue elegida de forma azarosa por sus fanáticos a través de una campaña en redes sociales promovida en 2011. A través de Facebook se votó y quedó elegido el 3 de mayo como el Día Nacional de la Milanesa.

El plato es tan típico y valorado que recientemente fue reconocido por una de las publicaciones internacionales de gastronomía más importante del mundo. La gastronomía de Argentina suele ser reconocida a nivel internacional por sus toques de autor y sus ingredientes inigualables.

A esto se sumó que la revista especializada en viajes culinarios Taste Atlas destacara a la milanesa como la mejor “chuleta” empanada del mundo, en un relevamiento que repasó las carnes rebozadas que se preparan en diversos países, como por ejemplo Japón, Ucrania, Austria, Polonia y Suiza.

milanesa napolitana.jpg