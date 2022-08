Julio.. Dipec: familia jujeña necesitó $104.603 para no ser pobre

Este viernes la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos ( Dipec ) difundió los datos de las canastas básicas alimentaria y total en Jujuy para el pasado julio. Según se desprende del informe, el mes que pasó una familia jujeña de cuatro personas - dos niños y dos adultos - necesitó ingresos de $104.603,43 para no ser pobre y de $49.510,68 para no caer en la indigencia , esto es casi lo mismo que el promedio nacional que, según el Indec, fue de $49.465,59.

Los mismos datos indican que una familia de cinco integrantes - tres niños y dos adultos - el tipo más común en Jujuy, precisó ingresos de más de $110 mil para no ser pobre. En particular, la Dipec señala que fueron necesarios $113.743,53 para no caer bajo la línea de la pobreza en julio en Jujuy.