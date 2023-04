Baspineiro recordó que los chicos que están llegando al consultorio, son aquellos que en plena pandemia estaban cursando 1er o 2do grado y hubo un corte importante. “ Sobre todo tenemos que tener en cuenta que es en el primer ciclo en donde se trabaja con la comprensión y la lectoescritura. Justo en esta etapa no asistieron a clases por eso es que ahora se incrementaron las consultas ”.

La especialista remarcó también que hay indicadores que pueden aparecer de manera temprana, por ejemplo a partir de los 3 años de edad. “Esto no quiere decir que tenga dislexia sino que son cuestiones a las cuales hay que prestarles atención”.

La psicopedagoga sostuvo que son cuestiones que se deben tener en cuenta en el primer ciclo que es en donde las maestras saben identificar. Si no se ven alcances, las docentes deben advertir para que los padres puedan realizar la consulta con un especialista.

ADRIANA PASPINEIRO - PSICOPEDAGOGA

¿Qué sucede con la inclusión en las escuelas?

Adriana Baspineiro indicó también que es fundamental la inclusión de los chicos con dislexia o dificultades en el lenguaje dentro del ámbito escolar.

“Hay una ley específica sobre la dislexia y normas que indican que los chicos que la poseen, tienen que tener estrategias específicas de aprendizaje. Es decir hay una normativa vigente”.

Pese a ello, la psicopedagoga sostuvo que en muchos casos esto no se cumple. “Cuando uno tiene pacientes con estas características, cuesta mucho que se cumpla lo que uno indica. Por eso es importante empezar a hacer foco en esto. Pero a la hora de llevarlo a cabo, no se hace”.

Las nuevas tecnologías, ¿influyen en el lenguaje de los chicos?

Sobre este tema, Adriana Baspineiro explicó que los modos de comunicación en los chicos se vieron modificados con la llegada y uso de las nuevas tecnologías. “Hay nuevos modos de relacionarse. Producto de eso también se registraron muchos casos de chicos con autismo”.

Finalmente, la especialista indicó que ella no recomienda el uso de las tecnologías a temprana edad. “Cuando el niño es niño, tiene toda la posibilidad de hablar y comunicarse”.

“Es importante que los adultos sean los que pongan los límites. Y nosotros sabemos cuáles son las funcionalidades que tiene la tecnología en los chicos”, cerró.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras (decodificación). La dislexia, también llamada "discapacidad para la lectura", es una consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje.

La dislexia no se debe a problemas intelectuales, de la audición o de la vista. La mayoría de los niños con dislexia pueden tener un buen resultado en la escuela con un programa de tutorías o de educación especializada. El apoyo emocional también juega un papel importante.

Si bien la dislexia no tiene cura, la evaluación y la intervención tempranas dan excelentes resultados. Hay casos en los que, por años, la dislexia no se diagnostica y no se identifica hasta la adultez, pero nunca es tarde para buscar ayuda.