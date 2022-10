Dislexia: 15 señales de alerta para su detección temprana

Principales cuestiones

La presidenta del Disfam en Argentina, María Arabetti, confirma que el principal problema que presenta la dislexia es que "no es compatible con nuestro sistema educativo", ya que "todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito" y por lo tanto "no pueden asimilar ciertos conocimientos por no llegar a su significado a través de la lectura".

De esta forma, las niñas y niños con dislexia "deben poner tanto esfuerzo en las tareas que tienden a fatigarse, a perder concentración, a distraerse", lo que suele interpretarse como "falta de interés sin comprender el sobreesfuerzo diario que realizan", aseguró Arabetti.

Alertas que nos indican posible dislexia

Desde el Instituto Fleni de Neurología de Buenos Aires destacaron que, además de antecedentes de historia familiar de dificultades escolares, en menores de entre tres y seis años, puede pensarse en dislexia si se observa:

1- Retraso en la adquisición del habla.

2- Dificultades para aprender series: colores, días de la semana, serie numérica.

dislexia.jpg

3- Confusión en el reconocimiento de conceptos de orientación espacial (derecha-izquierda) y nociones temporales (hoy-mañana-ayer).

4- Dificultades para rimar, establecer el sonido inicial de las palabras, establecer la relación entre la imagen y el sonido de las letras.

A partir de los siete a 11 años, niños y niñas pueden manifestar las siguientes alteraciones:

5- Lectura lenta o silabeante.

6- Lectura poco precisa y con mucho esfuerzo.

7- Lectura correcta pero poco automatizada.

8- Dificultades para comprender textos debido al esfuerzo para leer.

9- Inversiones, omisiones, sustituciones y traslados de letras, números y palabras.

10- Confunde unas letras con otras y cambia y sustituye las sílabas de las palabras.

11- Dificultades para el deletreo de palabras conocidas y en el manejo de la ortografía.

image.png Dislexia.

12- Expresión escrita desorganizada y con una gramática deficitaria.

13- Dificultad para resolver cálculos, aprender las tablas y resolver problemas. Asimismo, para el manejo del tiempo y del dinero.

14- Pueden presentar conductas evitativas frente a tareas escolares.

15- Periodos cortos de atención, se distraen o pierden objetos con facilidad.

¿Quién diagnostica la dislexia? ¿Dónde debo acudir?

Entre los profesionales que pueden diagnosticar la dislexia se encuentran los pedagogos, los psicólogos sanitarios y neuropsicólogos; y los médicos, normalmente neurólogos o pediatras.

Para diagnosticar la dislexia, el profesional realiza una batería de pruebas. Estas pruebas tienen una doble función: por un lado descartan que existan otras patologías preexistentes de salud u otros trastornos que puedan ser la causa de los problemas con la lectura y la escritura; y por otro lado permiten conocer, con pruebas específicas sobre dislexia, si la persona evaluada cumple con los criterios para el diagnóstico de esta dificultad específica de aprendizaje.

También evalúan la comorbilidad o compatibilidad con otros trastornos, y entre los más frecuentes encontramos al TDA-H (Trastorno de Atención).