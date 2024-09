Dolor: un año sin María Luz Herrera

La joven de 27 años fue denunciada como desaparecida el 17 de octubre del 2023 en San Salvador de Jujuy, luego de no tener más contacto con ella y ver el cierre de sus cuentas. Su madre confirmó que perdió contacto con su hija desde el 26 de septiembre , fecha en que su línea se desactivó, sus cuentas de billetera virtual fueron cerradas, al igual que sus cuentas en redes sociales.

Un mes después se allanaron los domicilios de Darío Godoy en Villa Ángela y de Exequiel Godoy en Sáenz Peña , pareja y padre de la pareja de Maria Luz, donde se secuestraron prendas de vestir que habrían pertenecido a María Luz y hasta su mascota, su gato; según manifestó de manera espontánea Exequiel Godoy, quién dijo que "hace tiempo no la veía".

María Luz se encontraba conviviendo con Darío Godoy, en un departamento ubicado en calle 12 y 29. Tanto el novio como su padre son los únicos imputados y detenidos por la desaparición y presunto femicidio de la joven.

La palabra de los padres de María Luz Herrera

Hace dos meses, Cecilia Leaño, madre de Maria Luz utilizó sus redes para recordar a su hija. "27 años ya cumpliste sin abrazos, sin velita ni torta...10 meses es una eternidad sin mi Luz" mencionó Cecilia y reiteró el pedido de acelerar la causa.

“Me arrancaron el corazón en vida. Lo que hicieron me desgarra el alma. La sensación es como una película de terror que no se termina, una pesadilla, un dolor constante”, dijo Sebastián Herrera, padre de la joven, que lamentó que “mientras haya pruebas pendientes de comprobación, no habrá juicio”.

Sebastián, padre de María Luz Herrera Sebastián, padre de María Luz Herrera

A un año de la última llamada con Luz Herrera

El caso que se investiga en Jujuy, Chaco y Salta “sigue a paso lento” comentaba Sebastián, el padre de Maria Luz. “El 26 de septiembre fue la última vez que hablé con Luz, el 29 mandó un mensaje” recordaba su padre con dolor.

“Luz vive sola desde los 18 años, hacia generalmente viajes a Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, le encantaba ir a recitales” comentaba su papá al apuntar que era común que ella haga viajes, a la vez que continuó su relato de cómo se entera que Luz se encontraba en Chaco: “Yo me entero por un remesero de confianza en Buenos Aires. Esta vez Luz se fue a Chaco y le pide a Jorge, el remesero amigo en Buenos Aires, que le mande los bolsos”.

Luz habría llegado a Roque Sáenz Peña entre mayo o junio, comentaba su papá, y desde esa fecha habrían estado conviviendo con su pareja.

Especulaciones y pocas certezas. A un año de la desaparición de Maria Luz los padres siguen su camino para visibilidad esta situación; mientras que desde la Justicia no hay novedades.

Allanamientos en Chaco por el caso María Luz Herrera Allanamientos en Chaco por el caso María Luz Herrera

Pintarán un mural en Jujuy y en Chaco para pedir justicia por María Luz Herrera

Al cumplirse un año de la desaparición de María Luz Herrera, la jujeña que vivía en Chaco, presentarán en esa provincia un mural para exigir el esclarecimiento del caso y pedir justicia para los autores del femicidio de la joven. La idea es hacer una obra similar en Jujuy que se concretaría el próximo mes.

La actividad fue convocada por el mes contra la Trata de Personas y la prevención del Suicidio y se hace en el marco de un conversatorio para reflexionar sobre la problemática. La actividad inicio ayer, 25 de septiembre y se extenderá hasta el 27 en el Departamento Sáenz Peña, Calles 31 casi esquina 10, de esa provincia.

Cabe recordar que Maria Luz vivía junto a su pareja, Darío Godoy, en un departamento ubicado en calle 12 y 29.

“Estaremos ahí x vos hijita!!! PIDIENDO JUSTICIA. No te olvidamos nunca pollito!!!”, posteó Cecilia Leaño, madre de la joven jujeña.